إيلاف من لندن: حذرت المملكة المتحدة من أوروبا تواجه أكبر تحد أمني منذ 1945، ولم لم تكن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال بيان المملكة المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذس القاه المنسق السياسي للمملكة المتحدة فيرغوس إيكرسلي، يوم الجمعة، إن المملكة المتحدة تظل داعماً قوياً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتعاون مع هذا المجلس.

واضاف وفي وقت حيث تواجه أوروبا التحدي الأمني الأكبر منذ عام 1945، فإن عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدعم مبادئ هلسنكي التأسيسية وحماية الأمن الأوروبي لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ثلاثة مجالات

وسلّط السفير ايكرسلي الضوء على ثلاثة مجالات على وجه الخصوص وهي:

- أولاً، لقد مر أكثر من عامين منذ الغزو الروسي الهمجي وغير المبرر لأوكرانيا. ونحن نتذكر الجهود التي بذلتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمحاولة تجنب هذه الكارثة. لسنوات عديدة، عملت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بلا كلل لدعم تنفيذ اتفاقيات مينسك. وهي العملية التي أعلنت روسيا أنها تدعمها أثناء التخطيط للحرب. في 21 فبراير 2022، أخبر دبلوماسيون روس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن "مفتاح السلام الدائم يكمن في تنفيذ اتفاقيات مينسك"، وبعد ثلاثة أيام، غزت روسيا أوكرانيا.

لا لضم أجزاء من أوكرانيا

وفي هذا السياق، وبالإشارة اليوم إلى وصف روسيا لبعض المدن في دونيتسك ولوهانسك، تكرر المملكة المتحدة رفضها لجهود روسيا بشكل غير قانوني لضم أجزاء من أوكرانيا وتكرر دعمها لسلامة أراضي أوكرانيا. ومع تزايد الأدلة على أن روسيا ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا، فإننا نرحب بشدة بالإجراءات المتخذة بموجب آلية موسكو في الأعوام 2022 و2023 وفبراير/شباط من هذا العام لجمع الأدلة وضمان محاسبة روسيا.

ولم ننس الزملاء الثلاثة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين كانوا جزءا من بعثة المراقبة الخاصة إلى أوكرانيا، والذين احتجزتهم السلطات الروسية بشكل غير مبرر لأكثر من 700 يوم. ونطالب بالإفراج الفوري عنهم.

معالجة الصراعات الأخرى

- ثانيا، نرحب بالعمل الحيوي الذي تقوم به منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمعالجة الصراعات الأخرى التي طال أمدها في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ونحن نؤيد بقوة عمل البعثات الميدانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في آسيا الوسطى وغرب البلقان، ونرحب بالجهود الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سلمي للصراعات في جورجيا ومولدوفا. إننا نشجع أرمينيا وأذربيجان على اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

- ثالثاً، تواصل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة المنظمة. إننا نقدر العمل المهم الذي يقوم به مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونشاركه قلقه إزاء القرار الذي اتخذته روسيا بدعوة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى انتخاباتها الرئاسية للمرة الأولى هذا العام.

وخلص المنسق السياسي البريطاني إلى القول: في الوقت الذي تتعرض فيه المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتهديد، من الضروري أن نعزز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونعزز تعاون هذا المجلس معها لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل لأكثر من مليار شخص يعيشون في العالم. في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

