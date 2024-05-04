إيلاف من لندن: قال تقرير إن العاهل البريطاني يحظى برعاية أكثر من 200 مؤسسة خيرية جديدة، بما في ذلك بعض تلك المؤسسات المقربة من قلب والدته الراحلة.

وكان يُعتقد أن الملك تشارلز الثالث سيتخذ نهجًا أكثر بساطة في التعامل مع الرعاية مقارنةً بوالدته الراحلة، لكنه بدلاً من ذلك تولى المزيد من الأدوار.

مراجعة

وزاد الملك عدد رعايته الخيرية بأكثر من 200 مؤسسة ، وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة كبيرة لأكثر من 1000 رعاية ملكية.

وتم تنفيذ القرار، عقب وفاة إليزابيث الثانية، واطلع على الجمعيات الخيرية والمنظمات التي دعمتها الملكة الراحلة، وكذلك تشارلز وكاميلا.

وكان من المتوقع أن يتخذ الملك نهجًا أكثر بساطة تجاه المنظمات التي يتولى إدارتها، ويركز على تلك التي ترتبط بالمحور الرئيسي لعمله؛ المجتمع والكومنولث والمناخ والثقافة.

وفي حين أن الكثيرين يفعلون ذلك، فقد أضاف أيضًا المزيد إلى محفظته بما في ذلك أن يصبح راعيًا للفيلق الملكي البريطاني، وهو الدور الذي تولته والدته منذ اللحظة التي أصبحت فيها ملكة.

الفيلق الملكي

وقال المدير العام للفيلق الملكي البريطاني، مارك أتكينسون، إن الملك "دعم دائمًا RBL، ودعم مجتمع القوات المسلحة" وهو "يدرك حقًا الرعاية الاجتماعية والدعم المالي الذي نقدمه لهذا المجتمع، يومًا بعد يوم".

وأضاف أن الرعاية "مهمة حقًا، لأن الملك يقود الأمة في ذكرى ضمان عدم نسيان خدمة أحد".

وقد زادت رعاية الملك من 441 إلى 669 بينما حصلت الملكة على 15 رعاية إضافية وترأس الآن 115 منظمة، وكان لدى الراحلة إليزابيث الثانية 492.

رعاية الكلاب

ويعتبر صندوق رعاية الكلاب The Dog's Trust هو أمر آخر يتولاه الملك تشارلز الثالث، وقال رئيسه التنفيذي: "هذا يعني الكثير بالنسبة لنا. والدته الراحلة كانت راعيتنا لسنوات عديدة، ومن الرائع أن يستمر الملك في هذا الدور".

واضاف: "إنه يضع في المقدمة جميع القضايا المتعلقة برعاية الكلاب وكان الملك مالكًا للكلاب طوال حياته."

وإلى ذلك، فإن الملكة كاميلا زوجة العاهل البريطاني تتولى رعاية الأكاديمية الملكية للرقص من حماتها الملكة الراحلة، إلى جانب رئاسة معهد ساندرينغهام النسائي. أصبح كل من كاميلا وتشارلز رعاة مشتركين لنادي الفارس ـ The Jockey Club.

وسيحتفل الملك تشارلز والملكة كاميلا يوم بعد غد الاثنين بالذكرى السنوية الأولى للتتويج على انفراد. وفي الأسبوع الماضي، التقيا بمرضى السرطان في لندن في أول مشاركة عامة للملك منذ تشخيص إصابته بالمرض.

