موسكو: سيطرت القوات الروسية، خلال الأيام القليلة الماضية، على بلدات جديدة في مختلف الجبهات، فيما اقتحمت مقاطعة خاركيف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وتقارير إعلامية.

فقد صرحت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أنه خلال الأسبوع الماضي، تمكن الجيش الروسي من السيطرة على بلدات كوتلياروفكا وكيسلوفكا و نوفوكالينوفو.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الأسبوع، حررت وحدات من مجموعة القوات (الغرب) بلدتي كوتلياروفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف" مشيرة إلى القوات الروسية هزمت 9 ألوية أوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ونوفوسيلوفسكو في مقاطعة لوغانسك، ونوفوسادوفو في دونيتسك، وسينكوفكا من مقاطعة خاركيف.

روسيا تفتح جبهة خاركيف

ويبدو أن المعارك آخذة في التوسع وسط تقارير تفيد بأن القوات الروسية بدأت باقتحام الحدود مع مقاطعة خاركيف، حيث شن الجيش الروسي هجوما خلال الصباح.

ووفق تقارير، فقد تمكن الجيش الروسي، خلال ساعات، من دخول عدد من القرى، من بينها ستريليتشا وكراسني وبيلنا وبوريسيفكا وزيلين، بينما وصل إلى منطقتي هوبتيفكا وكودييفكا.