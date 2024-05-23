إيلاف من موسكو:أجرى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الكرملين بموسكو،اليوم الخميس،جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها لروسيا،وأشرفا على توقيع مذكرات تفاهم و إتفاقيات بين البلدين .

وقال الرئيس بوتين إن العلاقات بين البلدين الصديقين في تطور ونماء حيث يحتفل البلدان العام المقبل بمناسبة ذكرى مرور خمسة وثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وذكر الرئيس الروسي إن البلدين قاما بالكثير خلال هذه الأعوام من أجل بناء العلاقات بينهما،مشيرا إلى أنه على المستوى الدبلوماسي تتقارب الرؤى إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية،مؤكدًا تطلعه إلى معرفة نتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها المنامة في 16 مايو الجاري.

وأعرب الرئيس الروسي عن تفاؤله بمزيد من التعاون فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين على المستوى التجاري،مؤكدا وجود مؤشرات إيجابية فيما يخص التعاون الاستثماري، ومشيرا إلى وجود نحو 30 مشروعًا كبيرا،وحزمة استثمار برساميل تصل إلى 500 مليون دولار .

وأضاف بوتين أن التعاون الثقافي في تطور مستمر حيث من المقرر تنظيم أيام بحرينية في روسيا،فيما تستضيف البحرين مواسم روسية العام المقبل،كما أشاد الرئيس الروسي بمستوى التعاون في مجال التعليم،والآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين الصديقين.

جانب من مباحثات ملك البحرين مع بوتين في الكرملين بموسكو اليوم

من جهته،قال العاهل البحريني إن زيارته لموسكو تمثل تجديدًا للتعاون والنماء في مختلف المجالات الثنائية،مشيرا إلى أن من أهم أهداف الزيارة أيضا إطلاع الرئيس الروسي على نتائج القمة العربية التي عقدت أخيرا في مملكة البحرين،موضحًا أن المشاركين في القمة يثمنون دور روسيا وتعاطفها مع القضايا العربية العادلة.

طلب دعم روسيا بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام

وذكر الملك حمد بن عيسى ال خليفة إلى ما تم خلال القمة العربية من اتفاق بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكدًا أن روسيا هي أول دولة يتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر نظرًا لأهمية دور روسيا وكذلك الدول العالمية المؤثرة،معربًا عن أمله بأن يتحقق هذا المؤتمر في مملكة البحرين.

وهنأ ملك البحرين الرئيس الروسي بالفوز الرئاسي المستحق ،مؤكدًا أن هذا الفوز "هو دليل على ثقة الشعب بقيادته الحكيمة وهذا يجعل الجميع في منطقتنا وفي عالمنا العربي فرحين بهذا الفوز واستقرار روسيا".

وأشاد الملك حمد بما تحققه جمهورية روسيا الصديقة اليوم من نمو اقتصادي واجتماعي وأمني رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها روسيا والمنطقة.

الملك حمد:الجميع يأمل أن تتوقف الحرب في غزة

وخلال اللقاء ذاته ، قال ملك البحرين إن غزة هي احدى النقاط المؤلمة ، وأن الجميع يأمل أن تتوقف هذه الحرب في أقرب وقت، حفاظًا على الأبرياء الذين تأثروا كثيرًا ، ونزوح مئات الألاف من بيوتهم ومن مناطقهم وهم يبحثون عن مأوى في بلادهم التي يبلغ طولها 40 كيلومترًا تقريبًا وعرضها 12 كيلومترًا، بينما القصف مستمر.

وأكد العاهل البحريني أن التركيز يبقى على الأبرياء وعلى كيفية مساعدتهم إنسانيًا، أما الخلاف فهو معروف وتاريخي ولم يكن هناك تشاور في العمليات الحربية، لكن الأخوة العرب تفهموا الموقف في القمة العربية ولأول مرة كان هناك إجماع لدى الجميع وهذا أمر مفرح.

وأعرب ملك البحرين عن سعادته بقيادة هذه المسؤولية للعام المقبل والمتابعة مع إخوانه العرب لحل القضايا، مؤكدًا تطلعه إلى استمرار الدعم الروسي، كما أشار إلى تطلع مملكة البحرين بدعم الدول العربية وروسيا إلى تحقيق مبادئ حسن الجوار وذلك للحفاظ على علاقات طبيعية ودبلوماسية وتجارية وثقافية مع دول الجوار. مؤكدا بأن دعم روسيا والرئيس بوتين هو شيء مرحب به من جانب أهل البحرين ومنه بشكل شخصي.

تطلع لتحسين العلاقات مع إيران

وعبر الملك حمد عن تطلع بلده لتحسين علاقاته مع إيران، وأنه لايوجد سبب لتأجيل عودة العلاقات بين البلدين.

إلى ذلك ، بحث الجانبان البحريني والروسي مسار علاقات التعاون الثنائي، وما وصلت إليه من مستوى متقدم وسبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى آفاق أشمل بما يسهم في خدمة مصالح وأهداف البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتطورات الاقليمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر جراء الحرب المدمرة على قطاع غزة، والجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتوفير المساعدات الانسانية للسكان المدنيين دون عوائق للتخفيف من معاناة أهالي القطاع.

التأكيد على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد

في سياق ذلك ، جرى التأكيد على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد، ودفع مسار العمل الدبلوماسي لتسوية الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي والتوصل الى سلام عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية،لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا دائم العضوية في الأمم المتحدة.

كما أكد الجانبان على أهمية أن يضطلع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته تجاه تسوية وإنهاء الصراعات والنزاعات العالمية، والعمل على تسويتها وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين،وتسخير الجهود الدولية لتكريس الاستقرار العالمي،ودعم التنمية المستدامة لما فيه الخير والنماء والازدهار لشعوب العالم أجمع.

حفل غداء تكريما لملك البحرين في الكرملين

تكريما للملك حمد بن عيسى آل خليفة ،أقام الرئيس بوتين ،اليوم،حفل غداء بمناسبة زيارته الرسمية لروسيا ، وذلك في قصر الكرملين حضره أعضاء الوفد الرسمي المرافق للملك ،وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية.

وتبادل العاهل البحريني مع الرئيس الروسي خلال حفل الغداء الأحاديث الودية التي تعبر عما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية متينة وحرص مشترك على ترسيخها.

وبعد انتهاء المأدبة تبادل الملك حمد مع الرئيس بوتين الهدايا التذكارية .

مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات

في غضون ذلك ،شهد الملك حمد والرئيس بوتين مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين. ويتعلق الأمر ب:

1- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة البحرينية ونظيرتها الروسية ، وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال الصحي وذلك على أساس المصالح المتبادلة.

وجرى توقيعها من الجانب البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية،بينما وقعها من الجانب الروسي ميخائيل موراشكو وزير الصحة.

2- مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين ووزارة الصناعة والتجارة الروسية بشأن تعزيز التعاون في مجال انتاج الادوية، وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون الروسي البحريني في مجال الصناعات الدوائية والطبية على أساس تنافسي والمنفعة المتبادلة.

ووقعها من الجانب البحريني وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب الروسي أنطون اليخانوف وزير الصناعة والتجارة.

3- مذكرة تفاهم بين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ووزارة النقل الروسية في مجال النقل والترانزيت.وتهدف المذكرة التفاهم هذه إلى تحسين كفاءة روابط النقل لتنظيم وزيادة حجم نقل الركاب والبضائع في حركة المرور الثنائية والعبور على ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب".

ووقعها من الجانب البحريني وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب الروسي رومان ستاروفويت وزير النقل.

4-مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة الثقافة الروسية بشأن مشروع المواسم الروسية في البحرين 2025،وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برنامج "المواسم الروسية"من أجل تقديم التراث الثقافي الروسي في مملكة البحرين.

ووقعها من الجانب البحريني وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب الروسي أولفا ليوموبيموفا وزيرة الثقافة.

5- برنامج تعاون بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة الثقافة الروسية للأعوام 2024-2027، ويهدف برنامج التعاون هذا إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بتاريخ 2 ديسمبر 2008، وذلك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مجال الثقافي.

ووقعها من الجانب البحريني وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب الروسي وزيرة الثقافة.

6- مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة في البحرين ومؤسسة روسكونغرس ومركز كامتشاتكا فالكون في روسيا،وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية أنواع الطيور النادرة على المستوى الدولي.

ووقعها من الجانب البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بينما وقعها من الجانب الروسي غريفوري فيليكينج نائب رئيس مؤسسة "روس كونغرس" و فلاديمير توماشوف مدير مشاريع مركز كامتشاتكا للصقور.

7- مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية مملكة البحرين والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية روسيا، وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى التعاون بشكل منتظم في مجال التدريب وتحسين المهارات المهنية للدبلوماسيين في إطار تعزيز العلاقات بين السلك الدبلوماسي في البلدين.

ووقعها من الجانب البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بينما وقعها من الجانب الروسي الكسندر ياكوفيتكو رئيس الأكاديمية الدبلوماسية للخارجية الروسية.