إيلاف من لندن: مع تواصل الحملات للانتخابات العامة 2024، في المملكة المتحدة، لوحظ أن الحزبين الكبيرين المحافظين والعمال، ركزا على المسألة الأمنية.

ومع تركيزه، على تعهده بإقرار الخدمة الوطنية الإلزامية إذا فاز حزب المحافظين الذي يتزعمه في الانتخابات، يخطط رئيس الوزراء ريشي سوناك لحث أصحاب العمل على إعطاء الأولوية للطلبات المقدمة من أولئك الذين خدموا في الجيش. بينما يركز حزب العمال على الأمن باعتباره "حجر الأساس" لبيانهم.

ومن المتوقع أن يواصل سوناك دعم خططه المثيرة للجدل لإحياء الخدمة الوطنية من خلال حث أصحاب العمل على إعطاء الأولوية للمتقدمين للوظائف الذين خدموا لفترة في الجيش.

وقال رئيس الوزراء إن جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا سيُجبرون على أداء شكل من أشكال الخدمة الوطنية "الإلزامية" إذا أعيد انتخاب المحافظين في 4 يوليو.

انتقادات

وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة للخطط، التي يقدر المحافظون أنها ستكلف 2.5 مليار جنيه استرليني سنويا بحلول نهاية العقد، أفادت صحيفة (فايننشال تايمز) أن رئيس الوزراء من المقرر أن يضاعف جهوده.

وقال سوناك إن إحدى الطرق "لتحقيق أقصى استفادة من الخدمة الوطنية" هي تشجيع الرؤساء على "الأخذ في الاعتبار أولئك الذين يكملون تنسيبهم في القوات المسلحة أثناء طلبات العمل"، حسبما ذكرت الصحيفة.

ورفض المنتقدون من مختلف الانقسامات السياسية الخطة ووصفوها بأنها غير جادة، في حين شككت شخصيات عسكرية بارزة في كيفية عملها.

لكن السيد سوناك يأمل أن يؤدي تعهده إلى تعزيز محاولته لتضييق الفجوة الواسعة في استطلاعات الرأي بين حزبي المحافظين والعمال مع دخول الحملة الانتخابية أول أسبوع كامل.

حزب العمال والأمن

وحسب قناة (سكاي نيوز) سيكون الأمن أيضًا محور اهتمام حزب العمال، حيث من المتوقع أن يقول السير كير ستارمر في خطاب رئيسي إن "الأمن الاقتصادي وأمن الحدود والأمن القومي" سيشكل "حجر الأساس" لبيان الحزب.

ومن المتوقع أن يقول زعيم حزب العمال: "إن أساس أي حكومة جيدة هو الأمن الاقتصادي، وأمن الحدود، والأمن القومي". وسيؤكد: "هذا هو الأساس، الأساس الذي سيُبنى عليه بياننا وخطواتنا الأولى."

واعترف ستارمر بأن بعض الناخبين قد يكونون غير متأكدين من مؤهلات حزب العمال فيما يتعلق بالأمن القومي، ومن المتوقع أن يقول: "مهما كانت استطلاعات الرأي، فأنا أعلم أن هناك عددًا لا يحصى من الأشخاص الذين لم يقرروا بعد كيف سيصوتون في هذه الانتخابات.

وقال زعيم حزب العمال: "لقد سئموا من الفشل والفوضى والانقسام في حزب المحافظين، لكن لا تزال لديهم أسئلة حولنا" وتساءل "هل تغير حزب العمال بما فيه الكفاية؟ هل أثق بهم فيما يتعلق بأموالي وحدودنا وأمننا؟".

وقال: "إجابتي هي نعم يمكنك ذلك، لأنني غيرت هذا الحزب. إلى الأبد. لقد كانت هذه هي مهمتي الدافعة منذ اليوم الأول."

ووفقا لصحيفة (التايمز)، فإن حزب العمال سيجمع بين إدارات جهاز الاستخبارات الداخلي MI5 والشرطة وأجهزة الحكومة لإجراء مراجعة لمدة 100 يوم لجميع التهديدات التي تواجهها بريطانيا، بما في ذلك من روسيا وإيران، إذا فازت في الانتخابات.

