إيلاف من الرباط : أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس،رئيس لجنة القدس، تعليماته لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المساعدات،تتكون من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل،على الخصوص، معدات لعلاج الحروق،والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية،مضيفا أن هذه المواد الطبية موجهة للبالغين،وكذا للأطفال صغار السن.

وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس تفضل بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص.

الطريق البري غير المسبوق

وسيتم إيصال المساعدات المغربية، يضيف البيان، عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي جرى اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، في شهر رمضان الأخير.

يذكر ان وكالة بيت مال القدس تقوم أيضا بمبادرات متواصلة لتقديم مساعدات إلى سكان مدينة القدس .كان آخرها في شهر رمضان الأخير،

وأبرز البيان ذاته،أن هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة السكان الفلسطينيين تأتي لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس،رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.

تقليد عريق للتضامن الفعال مع فلسطين

وتندرج المساعدات الطبية الملكية في إطار تقليد عريق للتضامن الفعال مع فلسطين وفي إطار استمرار العناية الملكية تجاه الشعب الفلسطيني .

ويرى مراقبون أن المساعدة الطبية التي أمر بها الملك محمد السادس ، والتي ستمر عبر طريق استثنائي،تؤكد على "الاختراق"، الذي حققه المغرب في العملية السابقة خلال شهر رمضان الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب كان أول من فتح طريقا بريا غير مسبوق منذ اندلاع المواجهات المسلحة . ذلك أن المساعدات المغربية يتم إيصالها إلى تل ابيب جوا ، ومنها ترسل إلى غزة عبر الطريق البري.

حتى حدود الساعة كانت المساعدات تمر سواء من مصر عبر رفح، أو يتم إسقاطها جوا بواسطة طائرات.

طائرات عسكرية مغربية في انتظار شحن المساعدات الانسانية للفلسطينيين

وقالت مصادر مطلعة ل" إيلاف المغرب" إن الطريق البري جرى فتحه للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بالنظر إلى شخصه ومكانته المعنوية والمصداقية التي يحظى بها ، محققا بذلك ما عجزت عنه القوى الكبرى. كما أن بلدانا أخرى لم تتمكن من استعمال هذا الطريق مما يؤكد المصداقية التي يتمتع بها المغرب والثقة التي تمنحها مبادراته الإنسانية.

العلاقات مع إسرائيل كان دائما في خدمة الفلسطينيين

وأضافت المصادر ذاتها أن استئناف الرباط العلاقات مع إسرائيل كان دائما في خدمة الفلسطينيين منذ الإعلان الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة-وإسرائيل في 2022، مشيرة إلى أن المغرب عمل دائما على توظيف دعاماته وشبكاته من أجل النهوض بمصالح الفلسطينيين والسلام لجميع شعوب المنطقة.

عملية شحن المساعدات الانسانية الموجهة للفلسطينيين

وخلصت المصادر ذاتها إلى القول إن مبادرة العاهل المغربي الإنسانية تؤكد ريادته الحكيمة القائمة على رؤية تروم تحقيق السلام، و الدعم الفعلي والملموس للفلسطينيين، مشددة على أن لجنة القدس تعمل بناء على الأفعال وليس الأقوال .