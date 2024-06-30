تل أبيب: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتانياهو، السبت، إن الجيش يخوض صراعا شاقا في قطاع غزة.

وأضاف نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة أنه سيعمل على تقييم الوضع في القيادة الجنوبية، وسيراقب سير القتال وخطط استكمال أهداف الحرب.

وتابع: "أرسل التعازي إلى العائلات العزيزة لمقاتلينا الذين سقطوا في المعارك في قطاع غزة والضفة الغربية الأسبوع الماضي ونحن ملتزمون بإرادة الذين سقطوا: الاستمرار حتى هزيمة حماس بشكل كامل".

وحول القتال في غزة قال نتانياهو: "قواتنا تعمل في رفح والشجاعية وفي كل أنحاء قطاع غزة. كل يوم يقومون بالقضاء على العشرات من الإرهابيين. وهو صراع شاق يتم خوضه فوق الأرض، وأحيانا في معارك وجها لوجه، كما يتم خوضه تحت الأرض".

وصمم رئيس الوزراء الإسرائيلي على تحقيق ما سماه بأهداف الحرب: "القضاء على حماس، وعودة جميع المختطفين لدينا، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى ديارهم. لن ننهي الحرب حتى نحقق كل أهدافنا".