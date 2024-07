موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن طواقم منظومة الصواريخ التكتيكية الروسية "إسكندر-إم" نفذت ضربة مشتركة استهدفت مرابض الطائرات الأوكرانية في مطار ميرغورود الواقع في مقاطعة بولتافا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مرابض طائرات القوات الأوكرانية المقاتلة في مطار ميرغورود.

Multiple Su-27s at Myrhorod airport destroyed by Russian Iskander strikes. One of the Iskanders released cluster munitions. pic.twitter.com/x1UbacdCdU