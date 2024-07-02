إيلاف من لندن: قبل يومين من الانتخابات العامة التي تجري في بريطانيا، استقالت مرشحة لحزب الإصلاح بسبب "العنصرية وكراهية النساء" معلنة الانحياز لحزب المحافظين.

وتعد جورجي ديفيد، التي كانت مرشحة لدائرة (ويست هام وبيكتون)، ثاني شخص ينشق عن حزب المحافظين وسط مزاعم بالعنصرية داخل صفوف الإصلاح في المملكة المتحدة.

تعليق حملة

وعلقت المرشحة الإصلاحية حملتها الانتخابية وانضمت إلى حزب المحافظين، قائلة إن "الأغلبية العظمى" من المرشحين الآخرين لحزب نايجل فاراج "عنصريون، وكارهون للنساء، ومتعصبون".

وفي بيان أصدره حزب المحافظين، قالت ديفيد إنها لا تعتقد أن الحزب وقيادته العليا عنصريون، لكنها تعتقد أن العديد من المرشحين الذين يمثلونه عنصريون.

وقالت عند إعلان قرارها بالاستقالة: "أعلن بموجب هذا قراري بترك حزب الإصلاح والتنحي كمرشحة لوست هام وبيكتون، بأثر فوري، ليس لدي أدنى شك في أن الحزب وقيادته العليا ليسوا عنصريين".

واضافت: "بما أن الغالبية العظمى من المرشحين عنصريون ومتعصبون وكارهون للنساء، فأنا لا أرغب في أن أكون مرتبطًا بشكل مباشر بأشخاص لديهم مثل هذه الآراء التي تتعارض بشكل كبير مع آرائي وما أمثله".

وعلى الرغم من أن السيدة ديفيد قالت إنها لا تعتقد أن المشاكل قد تغلغلت في قيادة الحزب، إلا أنها قالت إنها "تشعر بالإحباط والفزع بشكل كبير" بسبب فشلهم "في معالجة هذه القضية بأي طريقة مجدية".

وأضافت: "محاولاتهم بدلاً من ذلك محاولة تنظيفها تحت السجادة أو البكاء. وعلى هذا النحو، علقت الآن حملتي مع حزب الإصلاح، وأنا أؤيد حزب المحافظين - وأود أن أشجع جميع زملائي الوطنيين على أن يفعلوا الشيء نفسه".

انشقاق آخر

ويأتي ذلك بعد يومين من انشقاق مرشح الإصلاح في دائرة إيرواش أيضًا إلى حزب المحافظين بسبب مخاوف تتعلق بالعنصرية.

وقال ليام بوث إيشيروود إنه أصبح "بخيبة أمل متزايدة" بشأن سلوك الحزب واتهم زعيمه السيد فاراج بعدم أخذ الأمر على محمل الجد.

وتأتي الانشقاقات في أعقاب الجدل الدائر حول الناشط الإصلاحي أندرو باركر، الذي تم القبض عليه وهو يوجه إهانة عنصرية ضد رئيس الوزراء في تحقيق سري أجرته القناة الرابعة.

واضطر حزب الإصلاح في المملكة المتحدة أيضًا إلى إسقاط العديد من المرشحين للانتخابات بسبب التصريحات العنصرية التي أدلوا بها.

التفاحات الفاسدة

ورفض السيد فاراج الاعتذار، مدعيًا أن "التفاحات الفاسدة" قد اختفت من حزبه، وفي حالة القائم على جمع الأصوات، كان "ممثلًا مدفوع الأجر" كان يحاول عمدًا تشويه حملته - وهو أمر قالته القناة الرابعة والسيد باركر. كلاهما نفى.

وفي اللقطات، يمكن سماع باركر وهو يستخدم عبارات عنصرية لوصف رئيس الوزراء، ووصف الإسلام بأنه "عبادة مثيرة للاشمئزاز"، وقال إن على الجيش "فقط إطلاق النار" على المهاجرين الذين يعبرون القناة.

وصف ناشط آخر علم الكبرياء بأنه "منحط" واقترح أن أعضاء مجتمع LGBT هم مشتهي الأطفال.

كما سحب حزب الإصلاح في المملكة المتحدة دعمه من العديد من المرشحين خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب تصريحات عنصرية، بما في ذلك مرشح قال إن السود يجب أن "يتخلصوا من مؤخرتهم الكسولة" ويتوقفوا عن التصرف "مثل المتوحشين".

ونفى فاراج يوم الأحد "تأجيج نيران" التحيز، وقال لشبكة سكاي نيوز: "لا أريد أن أعرف أي شخص لديه وجهة نظر عنصرية".

وعندما سُئل عن السبب الذي يجعل حزبه يجذب العنصريين والمتطرفين، ادعى الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة أنه بعد "تدمير" الحزب الوطني المتطرف اليميني، فإن بعض الأشخاص الذين يفكرون بهذه الطريقة ولكن لم يعد لديهم وطن سياسي "سينجذبون في اتجاهنا".