تل أبيب: كتب 4 نواب من حزب الليكود رسالة إلى زعيم الحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يدعونه فيها إلى التخلص من قادة عسكريين بارزين على رأسهم وزير الدفاع.

وحسب الرسالة، فإن القادة المطلوب استبدالهم هم وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، والمتحدث باسم الجيش دانيل هغاري، والمحامي العسكري العام يفعات تومير يروشالمي.

وحملت الرسالة توقيع أعضاء الكنيست عن حزب الليكود، تالي جوتليف، وكيتي شيتريت، وأرييل كالنر، وأوشير شكاليم، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال النواب لنتانياهو: "قبل أن ندخل في مثل هذه الحرب الكبيرة في لبنان، علينا إجراء تدقيق للنظام"، مضيفين أن "استبدال القيادة العليا للمؤسسة العسكرية أمر ضروري لتحقيق النصر على أعداء إسرائيل".

وزعم المشرعون المتشددون أن "هاليفي فشل في إبلاغ نتنياهو وغالانت بهجوم حماس الوشيك في 7 أكتوبر"، كما ادعوا أنه "لم يبلغ الحكومة بقراره الموافقة على هدنة إنسانية يومية في غزة لتوصيل المساعدات جنوبي القطاع".

كما هاجم المشرعون هغاري، لأنه أعلن خلال مقابلة إعلامية أنه "من المستحيل تدمير حماس"، رغم أن الحكومة وضعت ذلك أحد أهدافها الأساسية في الحرب.

وتزعم الرسالة أيضا أن يروشالمي كان "يقيد أيدي الجنود ويمنح الحصانة للإرهابيين"، من دون تقديم دليل على ذلك.

وحث المشرعون نتانياهو على استبدال غالانت بشخص من خارج المؤسسة العسكرية، وسط عدم ثقة اليمين المتطرف المتزايد في الجيش الإسرائيلي وقيادة جهازي الأمن الداخلي (الشاباك) والاستخبارات (الموساد).