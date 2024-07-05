إيلاف من لندن: بدأ السير كير سترامر رئيس الوزراء الثامن والخمسين في تاريخ الحكومات البريطانية اختيار أعضاء مجلس وزرائه.

وإلى الآن تم تعيين هؤلاء أعضاء في مجلس الوزراء، وغالبيتهم كانوا وزراء في حكومة الظل العمالية قبل الانتخابات التي جرت يوم الخميس، وحقق فيها حزب العمال فوزا غير مسبوق.

وفي الآتي أبرز التسميات التي تمت إلى الآن، بعد لقاءات تمت في 10 داونينغ ستريت خلال الساعات القليلة الماضية:

أنجيلا راينر نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية

راشيل ريفز وزيرةً للخزانة

ديفيد لامي وزيراً الخارجية

إيفيت كوبر وزيرةً للداخلية

جون هيلي وزيراً للدفاع

بات مكفادين مستشاراً لدوقية لانكستر

ويس ستريتنغ وزيراً للصحة

بريدجيت فيليبسون وزيرةً للتعليم

شبانة محمود وزيراً للعدل

إد ميليباند وزيراً الطاقة

جوناثان رينولدز وزيراً للأعمال

اوبس هيغ وزيراةً للنقل

ليز كيندال وزيرةً للعمل والتقاعد

جوناثان رينولدز وزيراً للأعمال والتجارة

بيتر كايل وزيرا للعلوم والابتكار والتكنولوجيا

ستيف ريد وزيراً للبيئة والغذاء والشؤون الريفية

ديان أبوت (أم البيت) زعيمة للحزب في مجلس العموم

هيلاري بن وزير أيرلندا الشمالية

إيان موراي وزير شؤون اسكتلندا

جو ستيفنز وزير شؤون ويلز

ليزا ناندي وزيرةً للثقافة