إيلاف من القاهرة: ضربت القاهرة سقفاً جديداً في "ترند القضايا المثيرة"، وخاصة الاجتماعية، وهذه المرة القضية سياسية اجتماعية رياضية، مما يرفع من سقف إثارتها، وتتلخص في تورط دانا آدم زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم في السخرية من النظام السياسي المصري، وتلميحات عبر منصاتها في السوشيال ميديا، وتحديداً فيسبوك سخرت خلالها من أعلى الشخصيات في النظام السياسي المصري، لأسباب تتعلق بتراجع الأداء الاقتصادي وانقطاع التيار الكهربائي، وغيرها.

"نشطاء" يطالبون باقالة حسام حسن

وانتفض نشطاء عبر السوسيال ميديا دفاعاً عن الدولة ورموزها، ووصل الأمر إلى حد مطالبتهم باقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر، بداعي أنه يتولى مهمة وطنية، في حين أن زوجته تهاجم الدولة، وتمنح تيار الاسلام السياسي على سبيل المثال الفرصة للتقليل من شأن الشخصيات السياسية التي تدير البلاد في الوقت الراهن.

وبلغ التطرف في الهجوم على حسام حسن وزوجته حداً لم يتصوره أكثر المتشائمين بهذه الأزمة، حينما طالب البعض حسام حسن بضرورة تطليق زوجته والخلاص منها، فهي ليست وطنية وهو مدرب المنتخب الوطني فكيف يستقيم الوضع على حد تعبيرهم.

حسام يطلقها

أما المفاجأة الصارخة في هذه القضية المثيرة للجدل، فهي اعلان حسام حسن عبر حسابه بمنصة فيسبوك دعمه للقيادة السياسية، وأن هذه السيدة ليست محسوبة عليه، وهو الأمر الذي فسره البعض بأنه طلقها بسبب انتقادها رأس السلطة المصرية، فيما أشار البعض الآخر إلى أن الطلاق وقع بينهما منذ فترة، وقبل هذه الأزمة، ولم تتضح حقيقة الأمر لأنه السيدة دانا آدم هي الزوجة الثانية لحسام حسن.

الأمن يطلق صراحها

آخر تطورات القضية، وبعد ساعات من قول البعض إن زوجة حسام حسن اختفت ولا أحد يعلم مصيرها، فإذا بمحام مصري يصدر بياناً قال فيه:"قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل دانا مصطفى آدم زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه".

وأوضح المحامي خالد المصري أنه تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية 5 آلاف جنيه بعد التحقيقات معها، وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع زوجة حسام حسن المعروفة بـ "دانا آدم" يوم أمس على ذمة القضية 2809 لسنة 2024 أمن دولة، وتم إخلاء سبيلها في ذات اليوم.

وأفادت مصادر مصرية باعتقال زوجة حسام حسن"، وسط تضارب الأنباء حول وضع دانا آدم وحسام حسن، وهل ما زالت على ذمته أم لا.