إيلاف من بيروت: في مقابلة أجراها مع موقع "أكسيوس"، أعرب دونالد ترامب جونيور، الذي يرافق والده في معظم تجمعاته الانتخابية، عن دهشته واستيائه من "الانتهاك الخطير" الذي حدث خلال محاولة اغتيال والده، الرئيس السابق دونالد ترامب، يوم السبت الماضي.

قال ترامب جونيور: "لا يمكن لشخص ما أن يصل ببساطة إلى السطح ببندقية في منطقة مزدحمة. ومع ذلك، كنت أشاهد مقاطع فيديو لمدة خمس دقائق تُظهر رجلاً على السطح يحمل مسدسًا". وأضاف أن هذا النوع من الحوادث يشير إلى فشل أمني خطير، مشددًا على خلفيته في مجال الرماية ومعرفته بطبيعة هذه المواقف.

وتساءل ترامب جونيور عن كيفية تمكن الشخص المسلح من الاقتراب إلى هذا الحد والبقاء لفترة طويلة دون تدخل.

يُذكر أنه يوم السبت، تمكن شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، مسلح ببندقية من طراز "AR-15"، من إطلاق النار باتجاه ترامب من سطح بناية. وكان ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، قد بدأ للتو خطابه خلال تجمع انتخابي في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا، عندما دوى صوت إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة أذنه اليمنى وتلطخ وجهه بالدماء.