

واشنطن: كشف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل أيام، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وقال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، في اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي "كانت رصاصة القاتل على بعد ربع بوصة" .

كما أشار إلى أنه سيتحدث خلال المؤتمر عما حدث ولن يسمعه منه أحد مرة أخرى أبدًا، لأنه "أمر مؤلم جدًا" بالنسبة له.

وتابع: "كان يومًا دافئًا وجميلًا في وقت مبكر من المساء في بلدة بتلر.. كانت الموسيقى تُعزف بصوت عالٍ، وكانت الحملة الانتخابية تسير بشكل جيد حقًا. ذهبت إلى المسرح، وكان الجمهور يهتف بشدة. بدأت أتحدث بقوة وبكل سعادة لأنني كنت أناقش العمل الرائع الذي قامت به إدارتي فيما يتعلق بالهجرة على الحدود الجنوبية، وكنا فخورين به للغاية".

"سمعت صوت أزيز"

كما أضاف: "ورائي إلى اليمين كانت هناك شاشة كبيرة تعرض مخططًا للمعابر الحدودية تحت قيادتي. ولكي أرى الرسم البياني بدأت في الاستدارة إلى يميني. كنت أستعد للاستدارة مجددا وأنا محظوظ لأنني لم أفعل ذلك.. سمعت صوت أزيز عالٍ وشعرت بشيء يضربني، بشدة حقًا، على أذني اليمنى".

وأوضح ترامب: "قلت لنفسي: ما هذا؟ لا يمكن أن تكون سوى رصاصة، وحركت يدي اليمنى إلى أذني، وكانت يدي مغطاة بالدماء. كانت هناك دماء في كل مكان. أدركت على الفور أن الأمر خطير للغاية، وأننا نتعرض للهجوم، وفي حركة واحدة شرعت في السقوط على الأرض".

كما لفت إلى أن "الرصاص كان يستمر في التطاير بينما اندفع عملاء الخدمة السرية الشجعان جدًا إلى المسرح"، مضيفا: "انقضوا فوقي للحماية. كان الدم يتدفق في كل مكان، ومع ذلك، شعرت بطريقة ما بالأمان".

وتابع ترامب: "الشيء المذهل هو أنه قبل إطلاق النار، لو لم أحرك رأسي في اللحظة الأخيرة، لكانت رصاصة القاتل أصابت هدفها تمامًا، ولم أكن لأكون معكم الليلة. لم نكن لنكون معًا".

الحشود لم تتحرك

وأعرب ترامب عن إعجابه برد فعل الجمهور الذي كان حاضرا، قائلا: "الجانب الأكثر روعة فيما حدث في تلك الأمسية.. هو أنه في جميع الحالات تقريبا، عندما يتم إطلاق رصاصة واحدة.. تركض الحشود نحو المخارج أو يحدث تدافع، لكن هذا لم يحدث".

وتابع: "هذا الحشد الهائل المكون من عشرات الآلاف من الأشخاص وقفوا متفرجين ولم يتحركوا بوصة واحدة"، مضيفاً "في الواقع، وقف الكثير منهم بشجاعة.. بحثًا عن مكان وجود القناص - لقد عرفوا على الفور أنه قناص - ثم أشاروا إليه".

"ظنوا أنني ميت"

واعتبر ترامب أنه بسبب عدم التدافع، تم إنقاذ العديد من الأرواح، وتابع "لكن هذا ليس السبب وراء عدم تحركهم. السبب هو أنهم كانوا يعرفون أنني كنت في مشكلة خطيرة، لقد شاهدوني أسقط وشاهدوا الدماء.. ظنوا أنني ميت".

واختتم ترامب بالقول: "بعد ذلك توقف كل شيء. قضى قناص الخدمة السرية لدينا على حياة القاتل من مسافة أبعد بكثير وباستخدام رصاصة واحدة. ليس من المفترض أن أكون هنا الليلة. ليس من المفترض أن أكون هنا".

ونجا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من محاولة اغتيال، السبت، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، بعد إطلاق أعيرة نارية من مسافة تبعد نحو 150 مترا، باتجاه المنطقة التي كان يتحدث فيها، وإصابة أذنه.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأحد، أن المهاجم الذي استهدف ترامب يدعى توماس ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر 20 عاما.

وكان توماس ماثيو كروكس على سطح مستودع على بعد 130 إلى 140 مترا من ترامب عندما أطلق عدة طلقات على الرئيس السابق قبل أن يطلق عليه عملاء الخدمة السرية النار ويقتلوه.