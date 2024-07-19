كولورادو: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن إيران قادرة "خلال أسبوع أو اثنين" على إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية.

وقال بلينكن، خلال منتدى في كولورادو، إن "الوضع الراهن ليس جيدا. إيران، بسبب انتهاء الاتفاق النووي، بدلا من أن تكون على بعد عام واحد على الأقل من القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية، هي الآن على الأرجح على بعد أسبوع أو اثنين من القدرة على القيام بذلك".

لكن الوزير أوضح أن طهران "لم تطور سلاحا إلى الآن".

وكرر بلينكن أن "أسبوعا أو أسبوعين" هو الوقت المقدّر لإيران لتتمكن من إنتاج هذه المواد الانشطارية بهدف صنع قنبلة نووية.

وقال: "ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الأخيرة أن إيران تمضي قدما في هذا البرنامج" النووي، مكررا هدف الولايات المتحدة المتمثل في عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا، و"تفضيل المسار الدبلوماسي" لتحقيق ذلك.

وفي هذا الصدد، انتقد بلينكن قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لانسحابها أحاديا في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في 2015 وأتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية. وأعادت واشنطن بعد ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران.

وردا على سؤال عما تتوقعه الولايات المتحدة من الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان، قال بلينكن: "الحقيقة هي أن المرشد الأعلى يواصل اتخاذ كل القرارات، وبالتالي ليست لدينا توقعات كبيرة، لكننا سنرى ماذا سيفعل هو وفريقه بمجرد توليهم مهامهم".