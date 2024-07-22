غزة: طالب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، سكان غزة بإخلاء المناطق الشرقية من مدينة خان يونس قبل عملية كبيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدعوة إلى إخلاء هذه المناطق يأتي بعد نشاط ملحوظ و"إطلاق صواريخ" على إسرائيل، بحسب بيان الجيش.

وأضاف قائلاً إنه "سيعمل بقوة" ضد تجدد إطلاق القذائف الصاروخية وعمليات المسلحين من المنطقة التي صنفها منطقة إنسانية.

وقال الجيش إنه سيقوم بملاءمة حدود المنطقة الإنسانية من أجل إبعاد السكان المدنيين عن مناطق القتال.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة التي تشهد مأساة إنسانية.

هجوم أكتوبر

وأدى هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية.

كذلك، احتجز 251 رهينة، لا يزال 116 منهم في غزة، من بينهم 42 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وأدت الحملة الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 38,983 شخصا في غزة، معظمهم أيضا من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ أسابيع تنظّم تجمّعات للمطالبة بالإفراج عن الأسرى. والأحد تظاهر إسرائيليون مجددا في مطار بن غوريون في تل أبيب، قبيل توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس جو بايدن، ويلقي بكلمة أمام الكونغرس الأميركي.