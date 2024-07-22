إسلام أباد: داهمت الشرطة الباكستانية الاثنين المقر العام لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون حالياً، بعد أسبوع على تعهد الحكومة المدعومة من الجيش، حظر هذه الحركة السياسية.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس في المكان، الشرطة تطوق المقر العام لحركة انصاف الباكستانية مع اقتيادها عددا من العاملين في الحزب إلى شاحنات.

وكانت وسائل الاعلام الباكستانية أشارت بداية إلى أن رئيس الحركة جوهر علي خان بين الموقوفين.

إلا ان مسؤولا في شرطة اسلام أباد طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى الصحافة، قال لوكالة فرانس برس إنه لم يوقف.

وأكد المسؤول توقيف رؤوف حسن أحد مؤسسي الحركة والمسؤول عن جهازها الإعلامي.

وأوضح "أوقف رؤوف حسن لكن الشرطة لم توقف جوهر علي خان".

وكان حسن قال لوكالة فرانس برس السبت إنه تم خلال الشهرين الماضيين توقيف ما لا يقل عن 10 أعضاء في حركة إنصاف أو أقاربهم. وقال إنهم "اختفوا" "بلا أثر".

وأكد "سبعة منهم من قسمي وحده، الذي يريدون شله لأننا نرفض الصمت".

وقال وزير الاعلام الباكستاني الأسبوع الماضي إن الحكومة ستحظر حركة إنصاف بعد أيام على إصدار المحكمة العليا حكما مهما لصالح حزب عمران حان وجه ضربة قوية للحكومة.

وفاز مرشحون موالون لخان بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في شباط (فبراير) لكنهم استبعدوا عن السلطة بفضل تحالف بين أطراف متخاصمة عادة، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف مع دعم أساسي من الجيش الباكستاني.

وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات شباط (فبراير).

ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكما كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.

وفي نيسان (أبريل)، علّقت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن لـ14 عاما الصادر بحق خان وزوجته بتهمة الفساد. ومطلع حزيران (يونيو)، بُرّئ أيضا من تهمة الخيانة التي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة عشر سنوات في محكمة البداية.

"يأس سياسي"

من جانبها، وصفت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية محاولة حظر الحزب بأنها "ضربة هائلة للمعايير الديمقراطية" وقالت إنها "تفوح منها رائحة اليأس السياسي".

وأكد الرئيس أسد إقبال بات في بيان "إذا تم المضي قدما في هذا الاتفاق فلن يحقق سوى استقطاب أعمق واحتمال قوي بحدوث فوضى سياسية وعنف".

ومطلع تموز (يوليو)، اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير أن احتجاز عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، مطالبة بإطلاق سراحه "فورا".

وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي" في تقريرها إنّها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي أقيمت على خان منذ إطاحته من السلطة في نيسان (أبريل) 2022.

ويلاحق خان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية في ما يعتبره حملة تهدف إلى منعه من العودة للحكم.

ثم أطلق حملة غير مسبوقة تحدى فيها كبار العسكريين الذين كانوا يؤيدونه في الماضي متّهما إياهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمّع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وخلال انتخابات شباط (فبراير)، فاز المرشحون المحسوبون على عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، رغم إجبارهم على الترشح كمستقلين بناء على قرار للجنة الانتخابية. واستُبعدوا بعدها من الحكم إثر تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش.