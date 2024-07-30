إيلاف من تل أبيب: أكد الجيش الإسرائيلي أن القائد العسكري الأعلى لحزب الله فؤاد شكر تمت تصفيته في غارة جوية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت في وقت سابق من مساء الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن شكر، المعروف حركياً باسم "الحاج محسن"، هو القائد العسكري الأعلى في حزب الله.

وكان شكر عضواً في مجلس الجهاد، وهو أعلى هيئة عسكرية في حزب الله، وكان يعتبر رئيساً للقسم الاستراتيجي في الحزب.

ووفقاً لـ "تايمز أوف إسرائيل" يقول الجيش الإسرائيلي إن الحاج محسن كان أيضا مستشارا عسكريا كبيرا لزعيم حزب الله حسن نصر الله، واصفا إياه بأنه "يده اليمنى".

منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كان شكر يدير هجمات حزب الله ضد إسرائيل، بما في ذلك الغارة القاتلة في مجدل شمس خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي أسفرت عن مقتل 12 طفلا.

المسؤول الأول عن صواريخ حزب الله

ويضيف الجيش الإسرائيلي إن " الحاج محسن كان مسؤولا عن غالبية أسلحة حزب الله الأكثر تقدما، بما في ذلك الصواريخ الموجهة بدقة، وصواريخ كروز، والصواريخ المضادة للسفن، والصواريخ بعيدة المدى، والطائرات بدون طيار" وعن "حشد القوة والتخطيط" للجماعة الإرهابية، وتنفيذ هجمات إرهابية ضد دولة إسرائيل".

انضم إلى حزب الله عام 1985 وشغل عدة مناصب عليا، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه في التسعينات نفذ العديد من الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي المتحالف معه، وفي عام 2000، شارك في اختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم في منطقة جبل دوف.