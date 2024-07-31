إيلاف من بيروت: ارتفعت حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية لمبنى سكني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت إلى 7، من بينهم القائد في حزب الله فؤاد شكر، ومستشار إيراني، و5 مدنيين.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، آخر حصيلة ، وأشارت إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 7، كما نشرت وسائل إعلام إيرانية أن مستشارا إيرانيا كان من بين قتلى القصف الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المستشار الإيراني يدعى ميلاد بيدي، وقد تم التعرف على جثته، خلال عملية رفع الركام من موقع القصف الإسرائيلي.

وأضافت المصادر الإيرانية "ميلاد بيدي كان حاضراً في المبنى الذي اغتيل فيه القائد فؤاد شكر".

وأشارت تقارير لبنانية أن عمليات رفع أنقاض وركام المبنى السكني، في حارة حريك في الضاحية الجنوبية، والذي استهدفته إسرائيل لازالت مستمرة، حيث تقول الحصيلة حتى الآن أن القتلى 7 من بينهم فؤاد شكر القيادة البارز في حزب الله والمستشار الإيراني ميلاد بيدي، فضلاً عن جرح 74 شخصاً.