تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على العشرات من الأنفاق في منطقة محور صلاح الدين "فيلادلفيا" الممتدة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقال الجيش في بيان، الأحد، إنه "في الآونة الأخيرة، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على تحديد وتدمير مسارات الأنفاق تحت الأرض في "محور صلاح الدين"، وحتى الآن، حددت القوات ودمرت عشرات المسارات".

وأضاف البيان: "في بداية الأسبوع الماضي، في إحدى العمليات لتحديد مسارات الأنفاق تحت الأرض بالمنطقة، تم الكشف عن نفق بارتفاع 3 أمتار".

وتابع: "في هذه المرحلة، تواصل القوات التحقيق وتحييد مسار النفق تحت الأرض، فضلا عن مسارات أخرى واسعة النطاق تم العثور عليها. سيقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير جميع البنى التحتية تحت الأرض في ممر "صلاح الدين" بشكل كامل، وسيعمل بحزم لمنع تشكيلها في المستقبل".

وفي سياق متصل، نفى مصدر مصري رفيع المستوى تماما وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية في بلاده للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة.

تغطية على نتانياهو

ونفى مصدر، الأسبوع الماضي، كذلك قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة، مشددا على أن ما يتم تداوله ما هو إلا تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالكونغرس.

ورأى المصدر أيضاً أن نتانياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس الأميركي بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين، وتكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع، وتحقيق تقدم باتفاق التهدئة.

جاء هذا بعدما أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن كافة تفاصيل الصفقة بين إسرائيل والوسطاء وحماس قد تم التوصل إليها بالفعل.

وأضافت المصادر نقلا عن مسؤولين مطلعين بأن المباحثات شملت حتى الصعوبات الأمنية.

وتابعت أنه تمت مناقشة تداعيات الانسحاب الإسرائيلي من محور صلاح الدين وعودة سكان شمال قطاع غزة.