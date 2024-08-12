اجتمع نجوم الرياضة والشاشة والموسيقى في حفل ختام الدورة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

نزل الممثل توم كروز من سطح إستاد فرنسا لأخذ العلم الأولمبي كجزء من تسليمه إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية التي ستستضيف الألعاب القادمة في عام 2028 قبل مغادرته على دراجة نارية.

ثم قدمت فرقة "ريد هوت تشيلي بيبرز" وبيلي إيليش وسنوب دوج ودكتور دري عروضاً غنائية على شاطئ فينيسيا كجزء من تصميم موسيقي فني مرصع بالنجوم لاختتام الحفل.

PA Media أقيم حفل الختام في إستاد فرنسا، الذي استضاف منافسات سباعيات الرجبي وألعاب القوى خلال أولمبياد باريس 2024

في وقت سابق، داخل الاستاد في باريس، كان الحائزان على الميدالية الذهبية أليكس يي وبريوني بيج حاملي علم بريطانيا في الحفل.

فاز يي بسباق الترياتلون للرجال بطريقة دراماتيكية، بينما فاز بيج بأول ميدالية ذهبية أولمبية لبريطانيا على الإطلاق في الترامبولين.

احتل الفريق البريطاني المشارك المركز السابع في جدول الميداليات برصيد 14 ذهبية و22 فضية و29 برونزية. وكان إجمالي الميداليات التي حصلوا عليها في النهاية 65 ميدالية، بزيادة ميدالية واحدة عن الميداليات الـ64 التي فازوا بها في طوكيو 2020.

وفي كلمته الختامية، تحدث رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن نجاح الموسم الأولمبي.

ستقام الألعاب البارالمبية 2024 في العاصمة الفرنسية من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر أيلول.

Reuters أشاد رئيس باريس 2024 توني استانجيه بكل من شارك في الألعاب، بما في ذلك الرياضيون والمتطوعون والجماهير

"عصر جديد للألعاب الأولمبية"

Reuters كانت سيفان حسن من هولندا (وسط الصورة)، الفائزة بماراثون السيدات صباح الأحد، هي الرياضية الأخيرة التي حصلت على الميدالية الذهبية

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس للجنة الأولمبية الدولية في عام 2025، إن ألعاب الأولمبياد في باريس 2024 كانت "مذهلة، وزيّنها نهر السين وسط باريس.

وأضاف أنها كانت "ألعاباً أولمبية في عصر جديد" باعتبارها أول "ألعاب أولمبية يتم تقديمها بالكامل في ظل إصلاحات أجندتنا الأولمبية: أصغر سناً، وأكثر حضرية، وأكثر شمولاً، وأكثر استدامة وأول ألعاب أولمبية تتمتع بالمساواة الكاملة بين الجنسين".

وأشاد الألماني بالرياضيين على أدائهم "المذهل ببساطة"، قائلاً إنهم أظهروا "عظمة القدرة البشرية".

واستطرد: "خلال كل هذا الوقت، عشتم بسلام معًا تحت سقف واحد في القرية الأولمبية. احتضنتم بعضكم البعض. احترمتم بعضكم البعض، حتى لو كانت بلدانكم منقسمة بسبب الحرب والصراع. لقد خلقتم ثقافة السلام. لقد ألهمتمونا نحن ومليارات الأشخاص حول العالم. شكراً لكم على هذا الحلم. شكراً لكم على جعلنا نؤمن بعالم أفضل للجميع".

"نحن نعلم أن الألعاب الأوليمبية لا تستطيع أن تخلق السلام. ولكن الألعاب الأوليمبية قادرة على خلق ثقافة السلام التي تلهم العالم. ولهذا السبب أدعو كل من يشارك في هذه الروح الأوليمبية: دعونا نعيش ثقافة السلام هذه كل يوم".

كما أشاد بشكل خاص بالمتطوعين البالغ عددهم 45,000 الذين ساعدوا بتنظيم الموسم، والذي بدأ بحفل افتتاحي غمرته الأمطار على طول نهر السين في 26 يوليو تموز.

Reuters كان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين الشخصيات البارزة الحاضرة

Reuters حمل السباح الفرنسي ليون مارشان، الرياضي الأكثر نجاحًا في باريس 2024 بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة، الشعلة الأولمبية من المرجل في حديقة التويلري إلى الاستاد

تضمّن حفل الختام عرضاً للوس أنجلوس، التي ستستضيف الألعاب للمرة الثالثة في عام 2028.

أدت فنانة آر أند بي إتش إي آر النشيد الوطني الأمريكي داخل ستاد فرنسا قبل نقل المشاهدين إلى لوس أنجلوس.

Reuters تم تسليم العلم الأولمبي إلى كارين باس، عمدة لوس أنجلوس، في الوقت الذي تستعد فيه المدينة الأمريكية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2028

ونزل الممثل توم كروز من سطح الاستاد لاستلام العلم الأولمبي، قبل أن ينطلق على متن دراجة نارية ليبدأ "رحلته عبر المحيط الأطلسي" لتسليم العلم للولايات المتحدة.

Reuters الفنان توم كروز في حفل الختام

Getty Images كان "غولدن فواياجيه" أحد الفنانين الرئيسيين في عرض للمخرج الفني توماس جولي

حصاد الميداليات العربية

Reuters الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والتي حازت على ميدالية ذهبية

بلغ عدد الميداليات التي حصدها اللاعبون العرب في أولمبياد باريس هذا العام 17 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، حققها لاعبون من سبع دول عربية. وتالياً الدول التي حققت الميداليات بأولمبياد باريس 2024:

البحرين: ذهبيتان وفضية وبرونزية (4 ميداليات)

الجزائر: ذهبيتان وبرونزية (3 ميداليات)

مصر: ذهبية وفضية وبرونزية (3 ميداليات)

تونس: ذهبية وفضية وبرونزية (3 ميداليات)

المغرب: ذهبية وبرونزية (ميداليتان)

الأردن: فضية

قطر: برونزية

احتلت الجزائر المركز الأول، بعد حصولها على ميداليتين ذهبيتين، في رياضتي الجمباز والملاكمة، وحازت عليهما اللاعبتان كيليا نمور وإيمان خليف على الترتيب.

وتوّج البحريني أحمد تاج الدين بالميدالية الذهبية في مسابقة المصارعة الحرة للرجال في وزن 97 كغم، وحصدت زميلته وينفرد يافي على ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات.

وحصد المصري أحمد الجندي ذهبية منافسات الخماسي الحديث بتسجيله رقماً قياسياً عالمياً جديداً، واقتنص التونسي فراس القطوسي ذهبية رياضة التايكوندو لوزن أقل من 80 كيلوغراماً.

وكان لتونس 3 ميداليات ملونة، هي الذهبية والفضية والبرونزية، حصل عليها اللاعب فراس القطوسي، الذي اقتنص الذهبية في رياضة التايكواندو بوزن أقل من 80 كيلوجراماً.

حصل الأردن على فضية في بطولة التايكواندو بوزن أقل من 68 كيلوجراماً، للاعب زيد عبد الكريم بعد خسارته أمام الأوزبكستاني أولوجبيك راشيتوف.

واختتم الرياضي القطري معتز برشم مسيرته، يوم السبت، برابع ميدالية أولمبية متتالية بعد أن أحرز الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي بدورة الألعاب الأولمبية 2024.