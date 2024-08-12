إيلاف من بيروت: ضربت هزة أرضية قوتها 5.4 بمقياس ريختر عدة دول على رأسها سوريا "مركز الزلزال" وتحديداً مدينة حماة السورية، وامتدت تأثيرات الزلزال إلى لبنان، كما شعر بالهزة الأرضية سكان شمال إسرائيل، والأردن، ومناطق في تركيا.

ووفقاً لمصادر عدة من بينها مراكز رصد الزلازل في عدة دول عربية، ومركز آخر في ألمانيا ( German Research Centre for Geosciences) المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، فقد وقعت الهزة الأرضية الساعة 11:55 بالتوقيت المحلي لتلك الدول، على عمق 10 كيلو مترات، وكان مركزها بالقرب من مدينة حماة السورية، ولم ترد تفاصيل عن وقوع خسائر سواء في الأرواح أو خسائر مادية في البنية التحتية والإنشائية بأي من الدول المذكورة.

تركيا ماذا تقول؟

من جانبه قال موقع "تركيا توداي" :"ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر محافظة حماة السورية، وشعر به سكان المحافظات الجنوبية في تركيا، بما في ذلك هاتاي وغازي عنتاب، في وقت متأخر من ليل الاثنين".

وأشارت التقارير إلى أن الزلزال شعر به سكان العديد من المناطق في الشرق الأوسط، وخاصة سوريا وتركيا ولبنان والأردن وإسرائيل.

ووفقا لمعلومات من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فقد وقع الزلزال في حوالي الساعة 11:56 مساء بالتوقيت المحلي. وأرسل الزلزال، الذي ضرب على عمق 19 كيلومترا، هزات ارتدادية عبر أجزاء من جنوب تركيا، مما أثار القلق بين السكان.

ودفعت الهزات العديد من سكان هاتاي وغازي عنتاب في تركيا إلى مغادرة منازلهم والتجمع في الشوارع.

وشهدت المنطقة، التي كانت بالفعل على حافة النشاط الزلزالي السابق، فترة وجيزة من القلق حيث تفاعل الناس مع الزلزال الأخير.

ولم يتم الإبلاغ عن أي تقارير فورية عن الأضرار أو الضحايا.



