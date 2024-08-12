إيلاف من القاهرة: تعتمد أجهزة الاستخبارات على فكرة "اختراق الجبهات المعادية لها من الداخل" بدرجة كبيرة، أكثر من اعتمادها على أي طريقة أخرى في تصفية وقتل العناصر التي تستهدفها، وتستخدم إسرائيل هذه الطريقة بصورة متواصلة في استهدافها لشخصيات "حماس".

فقد أفادت مصادر لموقع "الحدث الإخباري"، بأن ساعي بريد ينتمي لـ "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس كان وراء اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس.

وقالت مصادر مطلعة عن تحقيقات أجرتها حماس، إن ناقل الرسائل من مسؤول لواء رفح بالقسام كشف مكان الضيف وأبلغ عميلا من عائلة كبيرة عن اجتماع الضيف وسلامة فتم اغتيالهما فورا.

وأشارت المصادر إلى أن ساعي البريد كشف مكان العديد من المسؤولين في حركة حماس، واعترف بأن إسرائيل عرضت عليه صورة، فأكد مشاهدة صاحبها يتردد على المنطقة، في إشارة إلى "الضيف".

ساعي البريد الفسطيني المتهم بالعمالة لإسرائيل سلم خرائط عن أنفاق في رفح، ومصدر معلومات ساعي البريد كان منبعها الرسائل التي ينقلها من "محمد شبانة" مسؤول لواء رفح في حماس.