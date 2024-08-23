الخرطوم: انتقد المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم برييلو، الخميس، التصعيد في العنف بالسودان وسقوط قتلى في حين تنصب الجهود على تهدئة النزاع في محادثات جنيف.

وقال برييلو في تغريدة عبر إكس: "في الوقت الذي نركز فيه في سويسرا على إنقاذ الأرواح، نفزع لرؤية تصعيد العنف من جانب قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية هذا الأسبوع مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني" في مناطق متعددة.

وأضاف أن "الهجمات المباشرة على المدنيين، القصف العشوائي والقصف وإطلاق النار، تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. ندعو كلا الطرفين إلى الوفاء بجميع التزاماتهما بموجب إعلان جدة، وعلى الأقل الحد الأدنى من حماية المدنيين الأبرياء من الأذى".

واندلعت المعارك في السودان، في منتصف نيسان (أبريل) عام 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي".

وبسبب النزاع، يعاني أكثر من 25 مليون شخص حاليا من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، وفقا للأمم المتحدة، أي حوالى نصف سكان البلاد.