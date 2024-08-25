إيلاف من باريس: أثار اعتقال مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف في فرنسا مساء يوم 24 آب (أغسطس) بتهمة الإرهاب وغسل الأموال وتهريب المخدرات وغيرها، الاهتمام مجددا بشخصيته وسيرته الذاتية.

ولد بافل دوروف عام 1984 في بطرسبورغ، و في سنواته المدرسية أظهر دوروف طبيعته المتمردة وحبه للمغامرة، وقام على سبيل المثال باختراق أجهزة الكمبيوتر في المدرسة ونشر صورا استفزازية لبعض المعلمين وأصبح ذلك أول مظهر ملحوظ لميل دوروف إلى الإجراءات الجريئة والمثيرة للجدل.

4 جنسيات

تخرج دوروف من جامعة بطرسبورغ في عام 2006، وخلال الدراسة بدأ العمل بالبرمجة وأنشأ العديد من مشاريع الإنترنت غير الربحية. مع حلول عام 2024 بات دوروف يمتلك 4 جنسيات: الروسية والإماراتية والفرنسية وجنسية دولة سانت كيتس (جزيرة واقعة بين المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي). وفي أغسطس ذكرت بلومبرغ أن ثروته بلغت 9.15 مليار دولار، ليحتل المرتبة 279 عالميا والـ 17 بين الروس.

موقع نظير لفيسبوك

في عام 2007، أسس بافل مع شقيقه الأكبر نيكولاي، الشبكة الاجتماعية فكونتاكتي (VK) كموقع نظير لفيسبوك. وسرعان ما أصبحت هذه الشبكة الاجتماعية تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي الإنترنت الروس.

بحلول عام 2008، تجاوز عدد مستخدمي فكونتاكتي 20 مليونا. وبعد خلاف مع السلطات، باع دوروف في عام 2014، حصته في فكونتاكتي وترك منصب المدير العام، وبعد ذلك غادر روسيا. وهو منذ عام 2017 يعيش في دبي.

مشروع تلغرام

وفي عام 2013، بدأ دوروف العمل لتنفيذ مشروع - Telegram messenger، والذي اكتسب شعبية بسرعة بسبب تركيزه على أمان وسرية المراسلات. بحلول يوليو 2024، اقترب عدد مستخدمي تلغرام النشطين من مليار مستخدم.

وبسبب الخلاف مع السلطات الروسية، تم في عام 2018 حظر تطبيق تلغرام في روسيا بسبب رفضه توفير مفاتيح التشفير.

في عام 2020، أعلنت السلطات الروسية عن رفع القيود المفروضة على ماسنجر تلغرام.

القبض عليه في باريس

في مساء يوم 24 آب (أغسطس)، انتشر خبر اعتقال دوروف في فرنسا. ووفقا لقناة TF1 INFO التلفزيونية، تم القبض عليه أثناء نزوله من طائرة خاصة في مطار لوبورجيه. جاء ذلك بعد أن أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال بحقه بعدة تهم خطيرة. وبحسب مصادر، نشأت المشاكل بسبب رفض دوروف التعاون مع الهيئات الأمنية الفرنسية التي رغبت في مراقبة محتوى تلغرام بزعم أنه يساهم في انتشار المخدرات والجرائم الأخرى.

ويواجه دوروف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا ثبتت جميع التهم الموجهة إليه.

يمكن أن يكون لهذه القضية عواقب وخيمة ليس فقط على مصير دوروف الشخصي، بل وعلى مستقبل تلغرام كمنصة تقدر خصوصية مستخدميها.

أحدث اعتقال دوروف ضجة واسعة مع المطالبة بالإفراج عنه. ويعرب المستخدمون عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.

حياة دوروف الشخصية

يشتهر دوروف بعلاقاته النسائية، وخاصة مع عارضات الأزياء، وكان متزوجا من داريا بوندارينكو ولديهما طفلان.

كما ربطته الشائعات بنساء مشهورات أخريات، على الرغم من أن العديد من هذه العلاقات ظلت على مستوى التكهنات.

في يوليو 2024، أعلنت ديانا باكو، الصديقة المفترضة لدوروف، أنها حامل وجذب الخبر الاهتمام لأنها صاحبة علامة تجارية لملابس السباحة في دبي، حيث يوجد مكتب لشركة تلغرام.

لكن الفتاة رفضت الكشف عن اسم والد الطفل، بعد ذلك ادعت إيرينا بولغار أنها والدة لثلاثة أطفال من دوروف، وقالت إنه على الرغم من أن علاقتهما لم يتم تسجيلها رسميا كزواج، إلا أنهما عاشا معا، وتم نشر صور لأطفال إيرينا الذين يحملون لقب دوروف على الشبكات الاجتماعية.

أب 100 طفل "بيولوجياً"

من جانبه، أعلن دوروف في قناته على تلغرام أنه الأب البيولوجي لأكثر من 100 طفل. أصبح هذا الاعتراف أساسا للعديد من النكات والميمات.

وأوضح دوروف أن صديقه طلب مساعدته في أن يصبح أبا منذ سنوات عديدة، مما أدى إلى مشاركته في برامج التلقيح الصناعي.

وأشار أيضا إلى أن العيادات لا تزال تحتفظ بحيواناته المنوية المجمدة.