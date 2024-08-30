إيلاف من لندن: عبرت بريطانيا عن قلق عميق إزاء العملية العسكرية الجارية التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية إن المملكة المتحدة تدرك حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، ولكنها تشعر بقلق عميق إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل والتقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.

وقال المتحدث: إن خطر عدم الاستقرار خطير والحاجة إلى خفض التصعيد ملحة. ونحن نواصل دعوة السلطات الإسرائيلية إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي والقضاء على تصرفات أولئك الذين يسعون إلى تأجيج التوترات.

واضاف: وتدين المملكة المتحدة بشدة عنف المستوطنين والتصريحات التحريضية مثل تلك التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير، والتي تهدد الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.

وختم المتحدث البريطاني قائلا: ليس من مصلحة أحد أن ينتشر المزيد من الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية.

وكانت الاشتباكات تصاعدت مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر.

وبحسب إحصاءات فلسطينية، قُتل أكثر من 660 شخصا، من المسلحين والمدنيين، بعضهم على يد مستوطنين يهود نفذوا هجمات متكررة على بلدات فلسطينية في الضفة الغربية.

وتبرر إسرائيل تحركها العسكري بأنها تريد القضاء على أي مظاهر مسلحة في الضفة الغربية، وتتهم إيران بتزويد الفصائل المسلحة هناك بالسلاح.