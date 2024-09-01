تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تصريحات سابقة أدلى بها قبل حوالي ستة أسابيع، أشار فيها إلى أنه سيصوت لصالح مقترح قانون لإلغاء حظر الإجهاض في ولاية فلوريدا.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه سيصوت بالرفض على مقترح القانون في ولاية فلوريدا ما جعله هدفاً لانتقادات حادة من قبل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

كما اتهمه الكثير من المحافظين بخيانة الحركة المناهضة للإجهاض من خلال تغيير موقفه.

وقبل أسابيع اعتلى دونالد ترامب المسرح خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري مثل البطل الفاتح، وتعهد حينها بخدمة جميع الأمريكيين إذا تم انتخابه، ثم روى، بلهجة خافتة ولكن شبه تبشيرية، كيف اُطلق وابل من الرصاص نحوه، فيما ارتدى بعض المندوبين ضمادات على آذانهم اليمنى، تشبهاً بنموذجهم السياسي المصاب، تضامناً معه.

وعلى الرغم من أنه دعا حينها إلى إنهاء "مطاردة الساحرات الحزبية" ضده، إلا أنه تجنب الإشارة إلى إنكار انتخابات عام 2020 التي هيمنت في بعض الأحيان على خطاباته الحاشدة، واستبدل في الغالب هجماته المعتادة الموجهة إلى المعارضين الأفراد، وكان هناك أيضاً ترامب الكلاسيكي المتمثل في الادعاءات المظلمة والكاذبة المُتضمنة في ارتجالات مطولة.

والسؤال الذي قد يطرحه العديد من الأمريكيين الآن هو: أي نسخة من ترامب ستقود البلاد في حال فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؟

Getty Images حظي دونالد ترامب بترحيب حار عند دخوله المؤتمر

مثل خطاب قبول الترشح تتويجاً لمرحلة رائعة للرئيس السابق، بدءاً من الأداء الكارثي للرئيس جو بايدن في المناظرة الرئاسية في أتلانتا، والذي أدى إلى انتفاضة في حزبه الديمقراطي.

منذ ذلك الحين، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن ترامب يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية، وأجَّل أحد القضاة الحكم على إدانته في نيويورك في قضية أموال سرية، ورفض قاضٍ آخر القضية المرفوعة ضده بالكامل بسبب سوء التعامل مع وثائق الأمن القومي.

ثم كاد أن يُغتال. أدت محاولة اغتياله على يد مسلح يبلغ من العمر 20 عاماً إلى ترك وجه ترامب ملطخاً بالدماء، ووفرت الصورة الأيقونية التي كانت مزخرفة على القمصان واللافتات في المؤتمر.

كل هذا يعني أن ترامب وأنصاره التقوا في ميلووكي مع شعور بأن وقتهم قد حان.

وعلى مدى أربع أمسيات تم إنتاجها ببراعة وبث رسائل بلا هوادة، وضع الحزب الجمهوري نفسه كمكان يرحب بجميع الأمريكيين، والرئيس السابق كقوة موحدة ستعيد الأمة إلى العظمة.

بدأ الأمر بتلقي ترامب ترحيباً حاراً عند دخوله مركز المؤتمرات في أول ظهور علني له منذ إطلاق النار.

جلس في قسم كبار الشخصيات بالمبنى وشاهد عارضة الأزياء والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي أمبر روز تدافع عنه ضد الاتهامات بالعنصرية: "دونالد ترامب وأنصاره لا يهتمون إذا كنتَ أسوداً أو أبيضاً أو مثلياً أو مستقيماً".

كما روت السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، أن ترامب كان يعانق ابنها الصغير في البيت الأبيض، بينما وصفت لارا ترامب والد زوجها بأنه "جد رائع".

في وقت سابق من ذلك المساء، كانت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، التي كانت واحدة من أشد منتقدي ترامب في الحملة الانتخابية التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، تحث الناخبين على دعم إعادة انتخابه.

وقال ستيف ويتكوف، صديق الرئيس السابق، للجمهور: "عندما تكون الأوقات صعبة حقاً، فإن دونالد ترامب يظهر، وهو هنا من أجلكم".

Getty Images قال مسؤول جمهوري إن ترامب سيكون "مختلفًا وأفضل وأكثر فعالية" خلال فترة رئاسية ثانية

تميزت ولاية ترامب الأولى في منصبه بانقسامات سياسية حادة داخل المجتمع الأمريكي. وفي اليوم التالي لتنصيبه، سار الملايين في شوارع واشنطن احتجاجاً.

وتسببت محاولاته لحظر مواطني قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة في حدوث فوضى في المطارات الأمريكية في وقت مبكر من رئاسته، وأدت القيود الحدودية التي تم تنفيذها لاحقاً إلى احتجاجات حول بكاء الأطفال المنفصلين عن والديهم في مراكز الاحتجاز.

وانتهت السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصبه برفضه قبول هزيمته في الانتخابات الرئاسية، وهو الإنكار الذي بلغ ذروته في أعمال الشغب التي اندلعت في 6 يناير/ كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث حاول الآلاف من أنصاره منع التصديق على فوز الرئيس بايدن.

وقد ندد به الكثيرون في حزبه، وواجه عزلًا ثانيًا من قبل مجلس النواب. وعلى الرغم من تبرئته في محاكمة بمجلس الشيوخ، إلا أن 7 جمهوريين انشقوا عن صفوفه وصوتوا لصالح إدانته. وبعد ترك منصبه، تم توجيه الاتهام للرئيس السابق 4 مرات، وأدانته محكمة مدنية بالاعتداء الجنسي وأدين بالاحتيال.

ولكن الأمر كان مختلفاً تماماً في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ويسكونسن.

كانت الرسالة المهيمنة من الجمهوريين هي أن تلك الانقسامات أصبحت أشياء من الماضي، وأن ترامب الذي تراه أمريكا اليوم ليس هو الشخص الذي قد يتذكرونه منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض.

وإذا وافقت بقية الأمة، فإن ذلك سوف يمثل قصة عودة رائعة أو عملاً جماعياً من فقدان الذاكرة السياسية، اعتماداً على وجهة نظر كل فرد.

وقالت جنيفر ماكجراث، مندوبة من لاس فيجاس بولاية نيفادا: "أعتقد أننا الآن حقاً حزب الوحدة والشمول".

وقال ديفيد بوتكينز، عضو اللجنة المركزية للحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا، إنه يعتقد أن محاولة الاغتيال غيرت ترامب وأنه سيكون "مختلفاً وأفضل وأكثر فعالية" في فترة رئاسية ثانية.

ومضى قائلاً: "أعتقد أن السياسات ستكون هي نفسها، والنزعة المحافظة ستكون هي نفسها، ولكن قد يكون هناك حنان ورحمة وامتنان واحترام للعناية الإلهية التي ستحدد النبرة التي سيتصرف بها كرئيس في السنوات الأربع المقبلة".

الجريمة والهجرة

كان موضوع كل من الليالي الثلاث الأولى من المؤتمر هو الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية. لقد شكلوا إطاراً لخطاب قبول الرئيس السابق، ودليلاً مفيداً للنقاط الرئيسية التي يسعى الحزب إلى التأكيد عليها في الحملة المقبلة.

وبينما ذكر ترامب الرئيس بايدن بالاسم مرة واحدة فقط، فقد أشار إلى أن "هذه الإدارة" كانت تشرف على ارتفاع التضخم (الذي تراجع الآن)، مع العلم أن المخاوف الاقتصادية هي أساس محاولات الإطاحة بصاحب المنصب الحالي.

وكانت الجريمة والهجرة، القضيتان اللتان تحمس لهما الجمهوريون طوال الأسبوع. وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين يفضلون الآن خفض مستويات الهجرة ويدعمون دعوة ترامب لإبعاد ملايين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة. أثناء خطاب حاكم تكساس غريغ أبوت، لوح بعض الحاضرين في المؤتمر بلافتات مطبوعة مسبقاً كتب عليها "الترحيل الجماعي الآن".

وكانت الصراعات في الخارج حجة أخرى في قضية الجمهوريين ضد بايدن. ففي لحظة مثيرة بشكل خاص، اعتلت ست عائلات من أصل 13 عائلة لجنود أمريكيين قتلوا في انفجار سيارة مفخخة خلال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021، المنصة لإلقاء اللوم على الرئيس الحالي في الوفيات والادعاء بأن الرئيس لم يكن مناسباً للقيادة.

وقال ترامب في كلمته: "بانتصارنا في نوفمبر/ تشرين الثاني، ستنتهي سنوات الحرب والضعف والفوضى".

وعلى الرغم من وجود مناقشات سياسية أكثر تحديداً في الأحداث التي عقدت على هامش المؤتمر، إلا أنها جرت بعيداً عن كاميرات التلفزيون في أوقات الذروة.

فعلى سبيل المثال، استضافت مؤسسة التراث، وهي مؤسسة فكرية محافظة، "مهرجاناً للسياسات"، حيث عرض المسؤولون السابقون في إدارة ترامب والسياسيون الجمهوريون وجهات نظرهم حول موضوعات مثل السياسة الخارجية والتعليم والهجرة والاقتصاد والطاقة.

وتقف مؤسسة التراث وراء مخطط مشروع 2025 المكون من 1000 صفحة لرئاسة ترامب الثانية، والذي أثار جدلاً واهتماماً إعلامياً وهجمات لا هوادة فيها من الديمقراطيين، ودافع العديد من المتحدثين عن جهودهم لتقديم خطة مفصلة لإدارة جمهورية جديدة.

وأوضح مدير حملة ترامب، كريس لاسيفيتا، رأيه في هذه الجهود الخارجية، واصفاً مشروع 2025، الذي شارك فيه العديد من المسؤولين من إدارة ترامب الأولى، بأنه "ألم في المؤخرة".

وقال: "القضايا التي ستجعلنا نفوز في هذه الحملة ليست هي القضايا التي يريدون التحدث عنها".

Reuters

قبل 8 سنوات، عندما ترشح دونالد ترامب لمنصب الرئيس لأول مرة، كان المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في كليفلاند حدثاً فوضوياً في بعض الأحيان، حيث بذل المحافظون في المؤسسة آنذاك جهوداً أخيرة لحرمانه من الترشيح.

وتتم إدارة حملة ترامب لعام 2024 من قبل أشخاص حذقين، وليس شخصيات سياسية هامشية، وقد أبقوا المشاركين في المؤتمر ملتزمين بالنص، لقد تمت إعادة تشكيل الحزب بالكامل من القمة إلى القاعدة.

ففي عام 2016، رفض السيناتور تيد كروز، الذي احتل المركز الثاني خلف ترامب في التصويت التمهيدي، تأييد الفائز، مكتفياً بالقول إن الجمهوريين يجب أن يصوتوا تبعاً لـ "ضميرهم"، مما أدى لإطلاق صيحات الاستهجان عليه.

هذه المرة، بدأ خطابه بالقول: "بارك الله في دونالد ترامب"، ثم أغدق الثناء على الرئيس السابق.

ولم يتم العثور على منتقدي ترامب الجمهوريين الآخرين في أي مكان، حيث أمضى نائبه السابق مايك بنس الأسبوع في إجازة في مونتانا، وبقي أعضاء مجلس الشيوخ مثل ميت رومني من ولاية يوتا وليزا موركوفسكي من ألاسكا وسوزان كولينز من ولاية ماين في منازلهم، كما حافظ الرئيس السابق جورج دبليو بوش على مسافة منه.

كان زميل ترامب الجديد لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، هو الذي وضع المبادئ الأساسية لهذا الحزب الجمهوري الجديد الذي يهيمن عليه ترامب في خطاب قبول ترشيحه.

وقال: "لن نلبي احتياجات وول ستريت، بل سنلتزم تجاه الرجل العامل، لن نستورد العمالة الأجنبية، بل سنناضل من أجل المواطنين الأمريكيين، لن نشتري الطاقة من الدول التي تكرهنا، بل سنحصل عليها هنا مباشرة من العمال الأمريكيين، لن نضحي بسلاسل التوريد الخاصة بنا من أجل تجارة عالمية غير محدودة، وسنختم كل منتج بعبارة صنع في الولايات المتحدة الأمريكية".

كانت الاحتفالات السياسية في ميلووكي بمثابة الترامبية من البداية إلى النهاية، آلة تم وضع معاييرها بعناية، تعمل على الترويج للتفاصيل والنقاط الأكثر شعبية في جدول أعمال الحزب.

وقد سعت حملة ترامب إلى إبراز قوة مرشحهم وحيويته من خلال منحه دخولاً صاخباً، سبقه ظهور المصارع السابق هالك هوجان.

وكان هدف الحملة واضحاً، وهو إجراء مقارنة مع ضعف بايدن الملحوظ واستهداف الناخبين الذكور الأصغر سناً.

ومع ذلك قد تكون هذه الاستراتيجية أقل فعالية ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس التي حصلت على دعم الحزب الديمقراطي خلفاً لبايدن.

لكن في الوقت الحالي، يبدو الجمهوريون متفائلين بشأن فوزهم في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقتنعين بأن سلسلة الحظ السعيد للرئيس السابق قد بدأت للتو.