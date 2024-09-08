إيلاف من تل أبيب: علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، على عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي التي راح ضحيتها 3 أفراد أمن إسرائيليين.

وقال نتانياهو: "هذا يوم صعب، مخرب كريه قتل بدم بارد 3 من مواطنينا في جسر اللنبي. أنا أرسل التعازي لعائلاتهم باسمي وباسم الحكومة".

وتابع: "نحن محاطون بالأيدولوجيا التي تمجد القتل والتي تقودها إيران ومحور الشر الإيراني. في الأيام الأخيرة قام مخربون بقتل 6 مخطوفين و3 رجال شرطة، القتلة لا يميزون بيننا هم يريدون قتلنا جميعا حتى آخرنا – يسار ويمين علمانيون ومتدينون يهودا وغير يهود".

ماذا حدث؟

وكان سائق شاحنة أردني قد نفذ هجوماً صباح الأحد على جسر الملك حسين الرابط بين الضفة الغربية والأردن، أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين. وأكدت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي) أن المصابين الثلاثة، وهم في الخمسينات من عمرهم، قد توفوا متأثرين بجروحهم البالغة بعد محاولات فاشلة لإنعاشهم.



