إيلاف من بيروت: نفذ سائق شاحنة أردني هجوماً صباح اليوم الأحد على جسر الملك حسين الرابط بين الضفة الغربية والأردن، أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين. وأكدت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي) أن المصابين الثلاثة، وهم في الخمسينات من عمرهم، قد توفوا متأثرين بجروحهم البالغة بعد محاولات فاشلة لإنعاشهم.

تفاصيل الهجوم

بحسب القناة الإسرائيلية (13)، تم تصفية منفذ الهجوم في الموقع بعد أن أطلق النار باتجاه الإسرائيليين. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سائق الشاحنة الأردني وصل من الجانب الأردني إلى منطقة التفريغ المشتركة في المعبر، حيث خبأ سلاحه في الشاحنة وأطلق النار على العمال الإسرائيليين فور وصوله أمامهم.

عمليات تمشيط واسعة

في أعقاب الهجوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة المحيطة بالمعبر للتأكد من عدم وجود إرهابيين آخرين. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من "تحييد" منفذ الهجوم الذي قتل عدداً من المدنيين الإسرائيليين، كما استدعت القوات للتحقق من عدم وجود عبوات ناسفة في الشاحنة المستخدمة في العملية.

ردود فعل إسرائيلية وأردنية

فيما كثف الجيش الإسرائيلي تواجده في المنطقة، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها بدأت التحقيق في الحادثة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وصرح مسؤول أردني لوكالة "رويترز" بأن المملكة أغلقت الجسر وتقوم بالتحقيق في الواقعة التي وقعت على الجانب الإسرائيلي من المعبر.

تصعيد الأوضاع

إثر الهجوم، أظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت إجراءات تفتيش واحتجاز لسائقي الشاحنات الأردنيين في المعبر من قبل الجيش الإسرائيلي. وتظل الأوضاع في المنطقة متوترة حيث تستمر القوات الإسرائيلية في بحثها عن مشتبهين محتملين آخرين.