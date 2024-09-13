إيلاف من لندن: ظهر رجلان سرقا لوحة شهيرة لفنان الغرافيتي البريطاني الشهير (بانكسي) المجهول الهوية، أمام المحكمة.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد) أعلنت إن الرجلين وجهت إليهما تهمة السرقة بعد سرقة لوحة "فتاة مع بالون" الشهيرة لبانكسي من معرض في لندن.

وقالت سكوتلاند يارد إن لاري فريزر (47 عاما) من بيكتون شرقي لندن وجيمس لوف (53 عاما) من نورث ستيفورد بمقاطعة إسيكس وجهت إليهما تهمة السرقة في منطقة غير سكنية يوم الأربعاء.

افراج بكفالة

وظهرا الرجلان أمام محكمة ويمبلدون الجزئية في اليوم التالي وأفرج عنهما بكفالة للمثول أمام محكمة كينغستون كراون في التاسع من أكتوبر.

وسُرقت اللوحة، وهي واحدة من أشهر لوحات فناني الشوارع، من معرض في شارع نيو كافنديش في لندن حوالي الساعة 11 مساء يوم الأحد 8 سبتمبر.

ووفقا لأوراق المحكمة، فإن قيمة المطبوعة المسروقة من معرض غروف تقدر بنحو 270 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت الشرطة أنه بعد تحقيق أجرته فرقة البحث والإنقاذ التابعة لمتحف متروبوليتان، تم استردادها الآن وسيتم إعادتها إلى المعرض.

تسع لوحات

وتم في شكل غير مسبوق سرقة تسع لوحات لـ(بانكسي) في تسعة أيام هذا الصيف بعد ظهورها في مواقع مختلفة حول لندن.

وعادة ما يترك فنان الشارع أشهرًا بين القطع، لكن الأعمال ذات الطابع الحيواني استمرت في الظهور يومًا بعد يوم.

وسرقت اللوحة الرابعة في السلسلة، وهي صورة ظلية لذئب يعوي مرسومة على طبق استقبال الأقمار الصناعية، في غضون ساعات من ظهورها في راي لين، بيكهام، جنوب شرق لندن.

وشوهد أشخاص يرتدون أقنعة يقتربون من المبنى ذي السطح المسطح الذي كانت اللوحة عليه باستخدام سلم، قبل الصعود وإزالة الطبق.

وأزال الموظفون آخر الصور التسع، وهي غوريلا مرسومة على مصراع في حديقة حيوان لندن، "للحفاظ عليها".