إيلاف من الكويت: أعلنت جهات كويتية عن تشكيل لجنة للتحقيق في صرف رواتب لموظفين موتى أو مستقيلين من وظائفهم، حيث وصلت قيمة تلك المبالغ إلى نحو 10.588 مليون دينار، أي حوالي (نحو 35 مليون دولار أميركي).

ووفقاً لما نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة العدل شكلتا لجنة للتحقيق فيما أورده جهاز المراقبين الماليين في التقرير نصف السنوي الثاني عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ وزارة الأوقاف لميزانيتها.

وبحسب الصحيفة فإن اللجنة ستدقق في كشوف الحضور والانصراف للفترة التي يتناولها التقرير لمعرفة من كان يقف وراء "تزوير" توقيعات الموظفين الموتى.

وأشارت الصحيفة إلى مصادرها ترجح أنه لا يمكن أن يكون المتسبب في ذلك الأمر شخص واحد، مرجحة وجود شبكة، حيث "سوف يفضح بعضهم بعضا عندما تكتشف الأيادي الخفية فيها.

يذكر أن الكويت تسير في الطريق الصحيح لمحاربة وضرب الفساد، وهو الأمر الذي يعد مطلباً شعبياً منذ فترات طويلة، وقد أسفرت تحركات الحكومة لضرب الفساد عن تقدم ملموس في الفترات الأخيرة.

