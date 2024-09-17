إيلاف من واشنطن: أعلنت واشنطن الإثنين أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سوف يصل القاهرة الثلاثاء لبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال زيارته لمصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنه خلال زيارته التي ستستمر من الثلاثاء وحتى الخميس "سيجتمع بلينكن مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع نطاقا".

وأضاف ميلر أن الوزير الأميركي سيشارك خلال الزيارة، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في "ترؤس افتتاح الحوار الاستراتيجي الأميركي-المصري".

وبحسب البيان فإن هذا "الحوار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلا عن توطيد العلاقات بين البلدين وخاصة في الثقافة والتعليم".

ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأميركية قولها إن "واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة. واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي".