شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأربعاء، دوي انفجارين على الأقل في مناطق متفرقة، وفقًا لما نقلته وكالات إعلامية عن شهود عيان. الانفجارات تأتي غداة تفجيرات متزامنة لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) يستخدمها عناصر حزب الله، وسط تزايد التوترات في البلاد.

إيلاف من بيروت: أفادت وسائل الإعلام المحلية والدولية بسماع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر معقلًا لحزب الله. نقلت وكالة رويترز عن مراسليها تأكيد وقوع انفجارين على الأقل في منطقتين مختلفتين، بينما لم يتضح بعد السبب الرئيسي وراء هذه الانفجارات. ومع ذلك، تتزايد التكهنات حول ارتباطها بتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي التي استهدفت عناصر حزب الله في الأيام الماضية.

استهداف أثناء التشييع

تشير مصادر صحفية إلى أن الانفجارات تزامنت مع تشييع نجل أحد نواب حزب الله، واستهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكي التي يحملها عناصر الحزب، والتي وُضعت في مواقع مختلفة، بعضها في منازل سكنية. يُعتقد أن هذه الحوادث تشكل استمرارًا لهجمات سابقة استخدمت فيها أجهزة الاتصال لاستهداف الحزب.

حصيلة التفجيرات المتزايدة

وفي تصريح له عن تفجيرات الثلاثاء، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن عدد القتلى نتيجة تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) ارتفع إلى 12 شخصًا، من بينهم طفلان. كما أشار إلى توافد أكثر من 2750 جريحًا إلى المستشفيات خلال نصف ساعة فقط، حيث بلغ عدد الإصابات الخطيرة نحو 300 حالة، أغلبها بين الأطفال والنساء.

استجابة دولية ومساعدات طبية

وفي إطار الجهود الإنسانية، أكد الوزير الأبيض أن العديد من الدول تواصلت مع الحكومة اللبنانية لإرسال مساعدات طبية لمواجهة الأزمة. حتى الآن، تم إجراء أكثر من 460 عملية جراحية، معظمها في العيون والوجه، فيما تستمر الجهود الطبية لإنقاذ المصابين وتقديم الدعم للمستشفيات.