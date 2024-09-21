إيلاف من بيروت: لك أن تتخيل... مشهد مروع يظهر فيه انفجار جهاز "بيجر" ملغوم يُختبر على دمية، يكشف مدى الفتك والدمار الذي يمكن أن يُحدثه.



في هذا الفيديو الصادم الذي بثته شبكة CNN، نُؤخذ إلى داخل منشأة سرية متخصصة في المتفجرات، حيث تجري تجربة حية تُظهر كيف يمكن لجهاز بسيط كجهاز النداء أن يتحول إلى قنبلة مميتة.



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هذا المشهد المرعب هو نفسه الذي عاشه أعضاء حزب الله في لبنان، حيث استُخدمت هذه الأساليب في هجمات مدمرة نُسبت إلى عمليات معقدة قامت بها جهات استخباراتية.

#إيلاف_ترصد: كيف يمكن لأجهزة النداء واللاسلكي العادية أن تتحول إلى أدوات قتل فتاكة، تماماً كما حدث في تفجيرات البيجر واللاسلكي التي استهدفت قياديين في حزب الله في لبنان؟

خبير متفجرات يكشف لشبكة CNN أسرار الدمار الخفي الذي يمكن أن تخبئه هذه الأجهزة السلمية بطبيعتها والتي يمكن أن… pic.twitter.com/ZlblZYr73p — إيلاف (@Elaph) September 21, 2024



الفيديو الذي صُوّر داخل منشأة سرية تديرها شركة Tripwire South في جنوب بنسلفانيا، المتخصصة في الذخائر والكشف عن المتفجرات، ويظهر كيف يمكن تلغيم هذه الأجهزة العادية لتحويلها إلى أدوات قتل فتاكة.



هذه الهجمات التي اعترفت بها إسرائيل ضمناً، كانت جزءًا من عملية أمنية معقدة هدفت إلى زعزعة قدرات حزب الله التقنية والأمنية.



*أعدت إيلاف التقرير عن CNN. لتصفح المادة الأصل (هنا)