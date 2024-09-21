إيلاف من الضفة: أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، مقتل 40 شخصا في غارة على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن قصفا صاروخيا استهدف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن القصف استهدف عناصر لحماس.

وكتب أدرعي على "إكس" إن طائرة للجيش استهدفت بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية "مخربين عملوا في مقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة "التابعين" التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".

وأوضح أدرعي أنه قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ "خطوات عديدة من شأنها تقليص إمكانية إصابة المدنيين تشمل استخدام ذخيرة مخصصة لنوع الغارة واستخدام الصور الجوية والمعلومات الاستخبارية الأخرى".

وتعرضت العديد من مدارس غزة في الأشهر الأخيرة للاستهداف من الجيش الإسرائيلي الذي يتهم حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، بإخفاء مقاتليها في المباني المدرسية التي نزح إليها الآلاف من سكان القطاع، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

ونزحت الغالبية العظمى من السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة داخل القطاع الفلسطيني منذ بداية الحرب التي بدأت بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

