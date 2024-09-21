إيلاف من القدس: أكدت قوات الدفاع الإسرائيلية، السبت، أنها تمكنت من القضاء على عدد كبير من كبار قادة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في الغارة التي نفذتها يوم الجمعة في بيروت، والتي أسفرت عن مقتل إبراهيم عقيل، رئيس العمليات العسكرية لحزب الله.

واعترف حزب الله بأن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل اثنين من كبار قادته و14 عضوًا آخرين كانوا مجتمعين في قبو مبنى سكني في بيروت. وكانت الضربة المدمرة بمثابة ضربة أخرى للحزب وقربت الجانبين من حرب شاملة.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن أسماء 11 من كبار مسؤولي قوة رضوان الذين قتلوا في الغارة. وكانت قوة رضوان تقود العمليات البرية لحزب الله في جنوب لبنان.

كان عقيل رئيس العمليات العسكرية لحزب الله، والقائد الفعلي لقوة الرضوان، ورئيس الخطة التي كانت تتطور منذ فترة طويلة لغزو الجليل. وكان عقيل يجتمع مع كبار قادة قوة الرضوان تحت مبنى سكني في بيروت عندما نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي هجومه.

وكان من بين القتلى في الغارة أيضا أحمد وهبي، الذي حدده حزب الله والجيش الإسرائيلي باعتباره رئيس وحدة التدريب والقائد السابق لقوة الرضوان.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن وهبي كان من بين الذين خططوا لغزو حزب الله للجليل، وكان أيضا جزءا من "تعزيز ترسيخ حزب الله في جنوب لبنان، بينما كان يحاول تحسين قدرات القتال البري للمنظمة".

ووفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل" وعلى مر السنين وخلال الأشهر الأولى من الحرب، زعم الجيش أن وهبي كان متورطًا في التخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ والتسلل. وفي إشارة إلى مكانته في حزب الله، تم تحديد وهبي باعتباره "قائدًا". ونادرًا ما يشير حزب الله إلى كبار رجاله الذين قتلوا في الضربات الإسرائيلية باعتبارهم قادة.

من هم قادة قوة الرضون الذين قتلوا ؟

وقد تم التعرف على قادة قوة الرضوان الآخرين الذين قتلوا في الغارة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي وهم: حسن حسين قائد القوات الخاصة في فرقة عزيز الإقليمية، سامر حلاوي قائد منطقة الساحل، عباس مسلماني قائد منطقة قانا، عبد الله حجازي قائد منطقة تلة راميم، محمد رضا قائد منطقة الخيام، حسن ماضي قائد منطقة جبل دوف، حسن عبد الستار رئيس العمليات، حسين حدرج رئيس الأركان، محمد العطار قائد قسم التدريب، ومحمود حمد ضابط عمليات كبير.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "هؤلاء القادة كانوا يقودون ويخططون لخطة الهجوم والتسلل لقوة رضوان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لسنوات، وكانوا ينفذونها عند إعطائهم الأوامر".

وأضاف أن "عقيل والقادة الذين تم القضاء عليهم في الضربة كانوا مسؤولين عن التخطيط والتقدم وتنفيذ مئات العمليات ضد إسرائيل، بما في ذلك التخطيط لمخطط حزب الله لمداهمة بلدات الجليل".

وزير الصحة اللبناني.. القتلى 37

وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض إن حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية ارتفعت إلى 37 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال وعدة نساء. وأضاف أن خدمات الطوارئ عملت "طوال الليل" لانتشال القتلى والجرحى من تحت الأنقاض، مضيفا أن "المبنى السكني انهار فوق ساكنيه" بعد الهجوم الإسرائيلي.

وقال أبيض للصحافيين إن 68 شخصا أصيبوا أيضا، منهم 15 ما زالوا في المستشفى، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا. وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمي للصحافيين في موقع الحادث إن 23 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وفرضت قوات الجيش اللبناني طوقا أمنيا حول المبنى المنهار، ومنعت المواطنين من الوصول إليه، فيما وقف عناصر الصليب الأحمر اللبناني في مكان قريب لانتشال أي جثة من تحت الأنقاض. وفي صباح السبت، اصطحب المكتب الإعلامي لحزب الله الصحافيين في جولة في مكان الغارة الجوية حيث كان العمال ما زالوا يحفرون بين الأنقاض.

حزب الله في حالة من الفوضى

ويبدو أن الضربة القاتلة دفعت حزب الله إلى مزيد من الفوضى بعد أن تعرض لهجومين غير مسبوقين في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث انفجرت آلاف أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها الحزب، مما أسفر عن مقتل 37 شخصًا وإصابة الآلاف. ويعتقد على نطاق واسع أن هذا الهجوم نفذته أيضا إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفي تورطها.

وتعهد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، يوم الخميس، بأن إسرائيل ستواجه انتقاما بسبب الانفجارات.

تعيين كركي وحمية لقيادة العمليات

وفي أعقاب الضربة، عين حزب الله ضابطين كبيرين هما علي كركي وطلال حمية لقيادة قسم العمليات في الجماعة بعد مقتل عقيل، ويشغل كلا الضابطين بالفعل عضوية مجلس الجهاد، وهو أعلى هيئة عسكرية في حزب الله.

ويعتبر الكركي قائد القيادة الجنوبية لحزب الله، المسؤول عن النشاط العسكري للحزب في جنوب لبنان، وحمية هو رئيس الوحدة 910 في حزب الله، وحدة العمليات الخارجية للجماعة ، المسؤولة عن الهجمات في الخارج.

وكان من المعتقد أن مجلس الجهاد كان يضم سبعة أعضاء، على الرغم من أن عددهم انخفض الآن إلى خمسة بعد مقتل عقيل وفؤاد شكر، القائد العسكري لحزب الله، الذي قتل في تموز (يوليو)، وكان عقيل مطلوباً أيضاً من قبل الولايات المتحدة لدوره في تفجيرات السفارة الأميركية في لبنان وثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة نفذتها طائرة إسرائيلية من طراز إف-35 باستخدام صاروخين لاستهداف مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل معروف لحزب الله.



