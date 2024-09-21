إيلاف من بيروت: كشفت مصادر أنه تم تعيين علي رضا عباس الملقب بـ "الحاج ابوحسين باريش " قائدا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله وعلي موسى دقوق مساعدا له بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية اجتماعاً لقيادة وحدة الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله، ما أدّى إلى مقتل 17 منهم، بينهم قائد الوحدة وقيادي بارز آخر، نعاهم الحزب.

فمن هو علي رضا عباس؟

هو المعاون الأول لقائد الوحدة إبراهيم عقيل، الذي قتل أمس بالغارة. متأهل وعمره ٦٠ سنة مواليد بلدة باريش قضاء صور جنوب لبنان.

كان تعرض سابقا لمحاولة اغتيال في التسعينات في بلدته باريش أثناء تواجده مع ابراهيم عقيل.

وشغل مسؤوليات عسكرية عديدة وهو من أهم ضباط العمليات في محور الجنوب ويعد من الرعيل الثالث لحزب الله.

متعلم ولديه شهادة جامعية.وتلقى تدريباته العليا في إيران

وعادة ما يظهر على الاعلام متستر او مغطى الوجه ليشرح عن مهام أو أهداف أو معلومات عسكرية تخص عمليات حزب الله.

من هو علي موسى الدقوق؟

بحسب المعلومات المتوافرة كانت وكالة رويترز قد ذكرت أن الدقوق كان اتهم في عملية خطف تمت في كربلاء عام 2007 وانتهت بمقتل خمسة جنود أميركيين وتم الإفراج عنه في العراق عام 2012 بعد ان برأت محكمة عراقية ساحته من الضلوع في الحادثة وعاد الى لبنان.

أما الإعلام الإسرائيلي فنقل عن الجيش في 2019 أنه كشف عن خلية تابعة لحزب الله تم تشكيلها في قرية حدودية في الجولان السوري للعمل ضد إسرائيل من الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الخلية مؤلفة من سوريين، لكنها بقيادة لبناني و"العقل المدبر" وراءها هو رجل يُدعى علي موسى دقدوق.

