إيلاف من فرنسا: تشير استطلاعات الرأي إلى أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أصبحت أقرب من أي وقت مضى للفوز بالرئاسة، ولكن المحاكمة التي تبدأ يوم الاثنين بتهمة الاختلاس قد تقلب مستقبلها السياسي رأسا على عقب.

لوبان وحزبها التجمع الوطني و26 شخصا آخرين - بما في ذلك المشرعين الفرنسيين الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان الأوروبي متهمون باختلاس أموال البرلمان الأوروبي من خلال ما وصفه المدعون العامون بـ "نظام" لمنح عقود المساعدين البرلمانيين للأفراد الذين عملوا في الغالب في عمليات الحزب، وهو انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي. ووقع المخطط المزعوم بين عامي 2004 و2016، ونفت لوبان مرارا ارتكاب أي مخالفات، وفقاً لتقرير "بوليتيكو".

السجن عشر سنوات

المخاطر هائلة بالنسبة للمرشحة الرئاسية 3 مرات. وإذا ثبتت إدانتها بعد المحاكمة التي استمرت شهرين، فقد تواجه عقوبة أقصاها 10 سنوات خلف القضبان وغرامة تصل إلى مليون يورو.

وفي حين أن عقوبة السجن بهذه المدة غير مرجحة ، فإنها تواجه أيضًا حظرًا محتملاً لمدة 5 سنوات على الترشح لمناصب عامة، مما سيمنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً أنه إذا أجريت الانتخابات الرئاسية اليوم، فإن لوبان قد تحصل على ما يصل إلى 40% من الأصوات في الجولة الأولى، اعتماداً على من سيتنافس ضدها، وسجلت لوبان ما يزيد قليلا عن 23 % في السباق الرئاسي الأخير وخسرت جولة الإعادة بنسبة 41 % من الأصوات.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن البرلمان الأوروبي أبلغهم أن حزب التجمع الوطني ينفق ملايين اليوروهات سنويا على مساعدين برلمانيين، يشغل غالبيتهم مناصب رئيسية داخل الحزب.

وقالت الخدمة الصحفية للبرلمان الأوروبي في بيان لصحيفة بوليتيكو: "يعتقد محامو البرلمان الأوروبي أنه في هذه الحالة، تعرض البرلمان لأضرار مالية وضرر بسمعته".

كما أن شخصيات أخرى بارزة في اليمين المتطرف الفرنسي متورطة أيضًا، بما في ذلك جان ماري لوبان، مؤسس الحزب ووالد مارين، بالإضافة إلى مسؤولين منتخبين آخرين مثل لويس أليوت، عمدة مدينة بربينيان بجنوب فرنسا، وسيتغيب جان ماري البالغ من العمر 96 عاما عن المحاكمة ويوضع تحت الحماية القانونية بسبب تدهور حالته الصحية.

اختلاس أم اختلافات ثقافية؟

حزب التجمع الوطني ليس الحزب الفرنسي الأول الذي يواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي في عمليات محلية.

ففي وقت سابق من هذا العام، تم تغريم الحركة الديمقراطية الوسطية (MoDem)، وهي جزء من الائتلاف الداعم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمبلغ 300 ألف يورو بسبب مزاعم مماثلة .

وكان البرلمان الأوروبي قد قدر في البداية الخسائر الناجمة عن مخطط حركة الديمقراطيين بمبلغ 1.4 مليون يورو، لكنه خفض الرقم لاحقًا إلى 293 ألف يورو، وفقًا لوكالة فرانس برس.

الشخصية الأكثر شهرة في قضية حركة الديمقراطيين كان فرانسوا بايرو، أول وزير للعدل في عهد ماكرون وواحد من أوائل الشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل الذين ألقوا دعمهم خلف الرئيس الفرنسي.

و تم تغريم العديد من مسؤولي الحزب الآخرين، بما في ذلك خمسة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي، أو الحكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ.

يجادل التجمع الوطني بأن هذه الحالات تنبع من الاختلافات الثقافية بين باريس وبروكسل فيما يتعلق بما يشكل كونك موظفا في حزب سياسي.

"في الأحزاب السياسية الفرنسية، يعد الحصول على رواتب هو الاستثناء وأن تكون متطوعًا هو القاعدة، لكن هذا ليس هو الحال في الثقافات السياسية الأوروبية الأخرى،" هذا ما قاله مسؤول كبير في التجمع الوطني، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحاكمة بصراحة. دون أن يؤثر ذلك على نتائجها، على حد قوله. "إن النهج الذي يتبعه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في التعامل مع السياسة لا معنى له. وقال المسؤول: "إذا كان أحد المساعدين عضوًا في الحزب، فإن ذلك يرفع له راية حمراء".

مستقبل الشاب بارديلا

ومن الجدير بالذكر أن جوردان بارديلا، الرئيس الحالي لحزب التجمع الوطني، لا يخضع للمحاكمة. ولم يكن قد تم انتخابه بعد لعضوية البرلمان الأوروبي أو شغل مناصب حزبية رئيسية خلال الفترة المعنية.

"في السياسة، كثيرون لا يتحملون فكرة استبدالهم". قالت لوبان في فيلم وثائقي صدر في كانون الثاني (يناير)، وتابعت : "بالنسبة لي، إنه أمر مريح - لا أعتقد أنني سأُدان" . وأضافت أن بارديلا (29 عاما) يتمتع "بالمكانة والثقة" لتولي المسؤولية.

ومع ذلك، فإن الكشف الجديد قد يلقي بظلاله على مستقبل بارديلا. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ليبراسيون اليومية ذات التوجه اليساري، يُزعم أن بارديلا قدم وثائق مزورة للمحققين لإثبات أنه كان يعمل في الشؤون البرلمانية، وليس الأعمال الحزبية، في عام 2015 أثناء عمله كمساعد لعضو البرلمان الأوروبي السابق جان فرانسوا جلخ.

ووصف بارديلا هذه المزاعم بأنها "كاذبة" على X بعد نشر تقرير ليبراسيون. وقال التجمع الوطني في بيان له إن نشر القصة قبل أيام من افتتاح المحاكمة كان "محاولة فجة" لقلب الإجراءات رأسا على عقب، "لن ينخدع أحد"، حسبما جاء في البيان.

الاستفادة من المحاكمة

وفي حين أثبتت المحاكمات الجنائية تاريخياً أنها تلحق الضرر بالسياسيين، فإن حزب التجمع الوطني يأمل في أن يأخذ صفحة من قواعد اللعبة التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأن يستخدم الإجراءات لصالحه. ربما لا تبيع لوبان صورًا شخصية لنفسها (لا تقوم باستغلال ذلك للتسويق لنفسها) كما فعل ترامب، لكنها مصممة على إبقاء نفسها في دائرة الضوء طوال المحاكمة.

"ستكون مارين لوبان حاضرة للغاية، ومنخرطة بشكل كبير في محاكمتها، وقد خططت لجدول أعمالها وفقًا لذلك. وقال أحد المشرعين رفيعي المستوى من حزب التجمع الوطني وحليف مقرب من لوبان، والذي تم منحه عدم الكشف عن هويته لمناقشة استراتيجية قانونية: "إنها تريد أن تظل في المحكمة لأكبر عدد ممكن من الأيام".

وأضاف النائب أن لوبان تعتقد أن وجودها يمكن أن يؤثر على النتيجة، خاصة بالنظر إلى حياتها المهنية السابقة كمحامية قبل دخول السياسة.

وأضاف المشرع: "سيكون الأمر كما لو أنها عادت إلى ثوب المحامية".