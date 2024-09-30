إيلاف من لندن: قالت الحكومة البريطانية إنها "تفعل كل ما في وسعها" لتأمين مقاعد إضافية على متن الرحلات الجوية التجارية للبريطانيين الذين يحاولون الفرار من لبنان.ا

وقال المتحدث الرسمي باسم السير كير ستارمر: "لقد كان رئيس الوزراء واضحًا جدًا في أن الرعايا البريطانيين يجب أن يغادروا الآن، وخاصة بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة".

واضاف: "نحن نبذل قصارى جهدنا للعمل مع شركات الطيران التجارية لزيادة السعة لأننا نريد أن يغادر الناس، وأنا أفهم أن هناك رحلات إضافية لشركة طيران الشرق الأوسط تغادر لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأخرى مقررة يوم الثلاثاء وقد قمنا بتأمين مقاعد للمواطنين البريطانيين على تلك الرحلات".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة "تركز في الوقت الحالي على تأمين أماكن إضافية على الرحلات الجوية التجارية لأولئك الذين يريدون المغادرة وتكرار دعواتنا لأولئك بالمغادرة وتسجيل وجودهم معنا وحجز أول الرحلات المتاحة".

وأضاف: "نحن نعمل أيضًا على إرسال فريق انتشار سريع لتعزيز جهود سفارتنا في دعم المواطنين البريطانيين الذين يريدون المغادرة".

عدم بدء الإخلاء

وعندما سُئل عن سبب عدم بدء الإخلاء، قال المتحدث: "لقد كنا واضحين بينما توجد رحلات تجارية متاحة، يمكن للمواطنين البريطانيين، بل ويجب عليهم، المغادرة".

وأشار المتحدث أيضًا إلى نشر 700 جندي، إلى جانب قوات الحدود ومسؤولين من وزارة الخارجية، إلى قبرص لمواصلة العمل على "جميع خيارات الطوارئ والتخطيط لمجموعة من السيناريوهات في المنطقة".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، طلب السير كير من البريطانيين في لبنان "المغادرة على الفور" وقال إن المملكة المتحدة "تكثف خطط الطوارئ في ضوء التصعيد".