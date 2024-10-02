إيلاف من بيروت: قالت وزارة الخارجية الاميركية إنها نظمت رحلة جوية لإجلاء رعاياها من بيروت في ظل احتدام الصراع المسلح بين حزب الله وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة نظمت رحلة جوية من بيروت إلى اسطنبول يوم الأربعاء للسماح الأميركيين بمغادرة لبنان وسط الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي إن حوالي 7000 مواطن أميركي في لبنان سجلوا أنفسهم لدى الحكومة الأميركية للحصول على معلومات حول مغادرة البلاد، على الرغم من أن ليس كل هؤلاء يبحثون عن المساعدة للمغادرة.

وقال ميلر إن رحلة يوم الأربعاء كانت تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 300 شخص وكانت تقل حوالي 100 أميركي وأفراد أسرهم، مضيفًا أن واشنطن تعمل مع شركات الطيران منذ يوم السبت لتوفير المقاعد للأميركيين على متن الرحلات الجوية التجارية.

من جانب آخر أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر رسمياً أنه سيكون هناك رد قاس على الهجوم الإيراني، لكنه شدد على أنه لن يؤدي إلى حرب إقليمية، وفقا لما ذكرته قناة "كان نيوز" الإخبارية الإسرائيلية الأربعاء.