إيلاف من بيروت: "مرحباً بكم في الوحل اللبناني" هذا هو ما يحدث الآن للجيش الاسرائيلي خلال محاولات توغله في الجنوب اللبناني، فقد أشارت الأخبار الواردة من هناك إلى مقتل 14 جندياً إسرائيلياً وتدمير 3 دبابات ميركافا الأربعاء.

وسبق أن حذرت صحيفة "جيروزاليم بوست" من خطوة دخول لبنان برياً، وقالت حرفياً "أرض لبنان لا ترحم وحزب الله أصبح قوياً على الأرض أكثر من أي وقت مضى".

وقد أعلنت مصادر عدة عن قتل 14 جندياً اسرائيلياً في المعارك والاشتباكات مع حزب الله في الجنوب اللبناني الأربعاءـ فيما أعلنت مصادر إسرائيلية عن القتلى في بيانات متفرقة.

فقد كشفت مصادر إسرائيلية لسكاي نيوز عربية، الأربعاء، أن 14 جنديا إسرائيليا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.

كما أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن مقتل 7 جنود آخرين قتلوا خلال القتال في جنوب لبنان اليوم، وتم تسميتهم على النحو التالي:

- هرئيل إتينجر، 23 عامًا، قائد فرقة في وحدة كوماندوز إيغوز، من إيلي.

- إيتاي أريئيل غيات، 23 عامًا، من وحدة ياهالوم القتالية، من شوهام.

- الرقيب أول نوعام بارزيلاي، 22 عامًا، من وحدة كوماندوز إيغوز، من كوهاف

- الرقيب أول أور منتسور، 21 عاما، من وحدة كوماندوز إيغوز، من بيت أرييه.

- الرقيب أول نزار إيتكين، 21 عامًا، من وحدة كوماندوز إيغوز، من كريات آتا.

- الرقيب أول المكين تيريف، 21 عاما، من وحدة في لواء غولاني، من القدس.

- الرقيب عيدو بروير، 21 عامًا، من وحدة في لواء جولاني، من تسيونا.

وقد قُتل جميع أفراد كوماندوز إيغوز خلال معركة بالأسلحة النارية مع عناصر حزب الله في قرية بجنوب لبنان، إلى جانب النقيب. إيتان إسحاق أوستر، الذي أُعلن عن وفاته في وقت سابق، وأصيب ضابط آخر وأربعة جنود بجروح خطيرة في نفس الحادث.

كما قُتل جنديان من وحدة الاستطلاع "جولاني" في حادث منفصل، وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة، وفي حادث ثالث أصيب مسعف قتالي من الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني بجروح خطيرة، وإجمالاً، قُتل ثمانية جنود اليوم خلال العمليات البرية في لبنان، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وبيانات الجيش اللبناني.

وبينما يأتي هذا الاعتراف من جانب مصادر إسرائيلية، قال الجيش، الأربعاء، إن ضابطا إسرائيليا قتل في معارك بلبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما.. سقط أثناء القتال في لبنان"، وفقا لفرانس برس.

تدمير 3 دبابات

وكان حزب الله قال، في بيان في وقت سابق اليوم، إنه يخوض اشتباكات جديدة مع قوات إسرائيلية "متسللة" الى بلدة في جنوب لبنان.

ذكر الحزب في بيان "تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو المتسللة إلى بلدة مارون الراس"، في جنوب لبنان، مشيرا إلى "استمرار" الاشتباكات التي قال إنها أوقعت "إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، قال حزب الله حزب إنه فجّر عبوة بقوة إسرائيلية في محيط بلدة يارون الحدودية.

قال حزب الله إنه دمر ثلاث دبابات إسرائيلية يوم الأربعاء أثناء تقدمها باتجاه قرية حدودية لبنانية.

وقالت الحركة المدعومة من إيران إنها "دمرت ثلاث دبابات ميركافا بالصواريخ أثناء تقدمها نحو قرية مارون الراس"، في إشارة إلى المنطقة التي أبلغت فيها عن وقوع اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم



