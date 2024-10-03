إيلاف من القدس: بمناسبة رأس السنة العبرية، فقد نشرت الصحافة في تل أبيب الاحصائية الأحدث عن عدد اليهود في العالم في اللحظة الراهنة، والذي يبلغ 15.8 مليون نسمة.

الوكالة اليهودية تقول إن 7.3 مليون يهودي يقيمون في إسرائيل، و6.3 مليون في الولايات المتحدة، وقد ارتفع عدد اليهود في جميع أنحاء العالم بمقدار 100 ألف خلال العام الماضي.

يستند التقرير السنوي إلى بحث أجراه عالم السكان البروفيسور سيرجيو ديلا بيرجولا من الجامعة العبرية في القدس.

وأضافت الوكالة اليهودية إلى أنه من بين هؤلاء الـ 15.8 مليون، يقيم 7.3 مليون في إسرائيل، مقارنة بـ 7.2 مليون في العام الماضي.

ومن بين 8.5 مليون يهودي يعيشون خارج إسرائيل، فإن أكبر مركز سكاني يهودي في العالم هو الولايات المتحدة - التي تضم الآن 6.3 مليون، وفقًا للبيان.

يعيش 2.2 مليون يهودي متبقون في دول أخرى، مع أكبر عدد من السكان في فرنسا وكندا، وهو تحديداً 438.500 و 400.000 على التوالي.

وقالت الوكالة إن رقم سكان إسرائيل تم حسابه بعد تصحيح أصدره المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي بشأن ما يحدد الإقامة في البلاد.

بعد إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وكندا، فإن الدول العشر التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود هي:

- المملكة المتحدة (313000)

- الأرجنتين (170000)

- ألمانيا (125000)

- روسيا (123000)

- أستراليا (117000)

- البرازيل (90300)

- جنوب إفريقيا (49500)

- المجر (45000)

- المكسيك (41000)

-هولندا (35000).

وقالت الوكالة إن الإحصائيات تستند إلى التعريف الذاتي باليهود و/أو وجود أحد الوالدين اليهود على الأقل وعدم الانتماء إلى دين آخر.

