إيلاف من واشنطن: حلقت عشرات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية فوق البحر الأبيض المتوسط، قبل عامين، لمحاكاة ضربة على المنشآت النووية الإيرانية، وهي التدريبات التي أعلنت عنها قوات الدفاع الإسرائيلية علناً باعتبارها تمريناً على "التحليق لمسافات طويلة والتزود بالوقود جواً وضرب أهداف بعيدة" وفقا لنيويورك تايمز الأميركية.

ولم يكن الهدف من التدريبات مجرد ترهيب الإيرانيين بل كان الهدف أيضاً إرسال رسالة إلى إدارة بايدن حيث كانت القوات الجوية الإسرائيلية تتدرب على إجراء العملية بمفردها، على الرغم من أن فرص النجاح ستكون أعلى بكثير إذا انضمت الولايات المتحدة بترسانتها من "الصواريخ الخارقة للتحصينات" التي يبلغ وزنها 30 ألف رطل إلى الهجوم.

وفي المقابلات الخاصة، أقر كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين بالشكوك حول ما إذا كانت البلاد لديها القدرة على إلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت النووية الإيرانية.

ومع ذلك، على مدى الأيام القليلة الماضية، كان مسؤولو البنتاغون يتساءلون بهدوء عما إذا كان الإسرائيليون يستعدون للقيام بذلك بمفردهم، بعد أن خلصوا إلى أنهم قد لا يحظون بلحظة مثل هذه اللحظة مرة أخرى.

وحذر الرئيس بايدن الإسرائيليين من ضرب المواقع النووية أو مواقع الطاقة، قائلاً إن أي رد يجب أن يكون "متناسبًا" مع الهجوم الإيراني على إسرائيل الأسبوع الماضي، معترفًا في الأساس بأن بعض الضربات المضادة مناسبة.

وكان وزير الدفاع لويد أوستن واضحًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل تجنب الخطوات الانتقامية التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد جديد من قبل الإيرانيين. ومن المقرر أن يلتقي غالانت بأوستن في واشنطن يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن تركز إسرائيل في ردها الأول على إيران بسبب الضربات الصاروخية التي شنتها يوم الثلاثاء على القواعد العسكرية، وربما بعض مواقع الاستخبارات أو القيادة، كما يقول المسؤولون. وفي البداية على الأقل، يبدو من غير المرجح أن تهاجم إسرائيل جواهر التاج النووي في البلاد.

وبعد نقاش طويل، يبدو أن هذه الأهداف قد تم حجزها لوقت لاحق، إذا صعد الإيرانيون من وتيرة هجماتهم المضادة وفقا للتقرير.

ومع ذلك، هناك دعوة متزايدة داخل إسرائيل، يرددها البعض في الولايات المتحدة، لاغتنام الفرصة لتأخير القدرة النووية الإيرانية، لسنوات أو أكثر والتي يقول مسؤولون استخباراتيون أميركيون وخبراء خارجيون على نحو متزايد إنها على أعتاب إنتاج قنبلة.

وفي حين ركزت أغلب المناقشات العامة على حقيقة مفادها أن إيران قادرة على زيادة التخصيب لإنتاج اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع القنابل في غضون أسابيع، فإن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن الأمر قد يستغرق من المهندسين الإيرانيين شهوراً أو ربما أكثر من عام لتحويل هذا الوقود إلى سلاح قابل للاستخدام.

وفي الآونة الأخيرة، كتب نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق على وسائل التواصل الاجتماعي: "تتمتع إسرائيل الآن بأعظم فرصة لها منذ خمسين عامًا، لتغيير وجه الشرق الأوسط. يتعين علينا أن نتحرك الآن لتدمير البرنامج النووي الإيراني، ومرافق الطاقة المركزية، وشل هذا النظام الإرهابي بشكل قاتل".

وأضاف: "لدينا المبرر ولدينا الأدوات. والآن بعد أن أصبح حزب الله وحماس مشلولين، أصبحت إيران مكشوفة".

وشن المسؤولون الأميركيون، بدءا من بايدن، حملة لسحب مثل هذه الضربات من على الطاولة، قائلين إنها من المرجح أن تكون غير فعالة وقد تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

وأصبح السؤال حول كيفية ضرب إيران قضية الحملات الانتخابية، وزعم الرئيس السابق دونالد ترامب أن إسرائيل يجب أن "تضرب النووي أولا ثم تقلق بشأن الباقي لاحقا" وهو نهج ابتعد عنه عندما كان رئيسا. وفي يوم الأحد، انتقد النائب مايكل تيرنر، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الرئيس بايدن في برنامج "Face the Nation" على شبكة سي بي إس، قائلا إن "من غير المسؤول تماما أن يقول الرئيس إن الأمر غير وارد، عندما قال سابقا إنه على الطاولة".

وأثار النقاش المفاجئ حول الضربة أسئلة جديدة. إذا هاجمت إسرائيل، فإلى أي مدى يمكن أن تعرقل حقا قدرات إيران النووية؟ أم أن النتيجة ستكون ببساطة دفع البرنامج النووي الإيراني إلى عمق أكبر تحت الأرض، مما يدفع إيران إلى منع المفتشين النوويين القلائل الذين لا يزالون يتمتعون بإمكانية الوصول المنتظم، وإن كان محدودا، إلى منشآتها الرئيسية؟

ولكن ماذا لو دفعت الضربة الإسرائيلية زعماء إيران إلى اتخاذ قرار في النهاية بالتسابق نحو الحصول على القنبلة النووية وهو الخط الذي لم تتجاوزه إيران منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان؟

