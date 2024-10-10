إيلاف من واشنطن: قتل أربعة أشخاص على الأقل بسبب زوبعتين تسبب بهما الإعصار ميلتون في الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأميركية اليوم الخميس، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، أكدت مقاطعة "سانت لوسي سقوط "أربعة قتلى نتيجة الزوبعتين".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن قائد الشرطة المحلي أن العاصفة دمرت تجمعا سكنيا للمتقاعدين في المقاطعة.

وضرب "ميلتون" ليل الأربعاء ولاية فلوريدا بقوة "خطر للغاية" بحسب السلطات رغم تراجع قوته، حارما أكثر من 2.5 مليون منزل من التيار الكهربائي ومتسببا بفيضانات بعد أسبوعين على مرور إعصار "هيلين" المدمر.

وبلغ ميلتون اليابسة على ساحل فلوريدا الغربي قرب سييستا كي في منطقة ساراسوتا على ما أفاد المركز الأميركي للأعاصير في نشرته عند الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي (الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش).

مخاوف من دمار

وبحسب المركز الوطني للأعاصير فإن الإعصار "البالغ الخطورة" تسبّب في سائر المناطق الواقعة وسط شبه جزيرة فلوريدا بزوابع مهدّدة للحياة ورياح عاتية وفيضانات فجائية.

وحذّر المركز من أمواج مدّ وجزر يتوقع أن تغمر ساحل الخليج المكتظ بالسكان في غرب فلوريدا وسط مخاوف من حدوث دمار هائل واحتمال سقوط قتلى.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار ميلتون لاحقا المناطق الداخلية وصولا إلى المحيط الأطلسي.

