بينما هرب الملايين من إعصار ميلتون في فلوريدا، غامر مايك سمولز في وجه رياح منطقة تامبا العاتية، وهو وسادة مطاطية، ومظلة، وعلبة معكرونة.

خرج الأربعاء إلى الشارع، عندما كان الإعصار يجتاح الولاية، وبدأ بثاً مباشراً على منصة كيك، وقال لمتابعيه إنه إذا سجل 10 آلاف مشاهدة، فسيلقي بنفسه في الماء.

وعندما وصل عدد المشاهدات إلى الرقم المطلوب، غطس في الماء، ثم شعر بالخوف، ويقول: "أخذت شدة الرياح تتزايد، ولا أعرف السباحة، فكان علي أن أمسك بالشجرة".

كانت المنطقة تخضع لأوامر الإخلاء، ويعني ذلك أن السكان أخطروا من قبل السلطات بضرورة مغادرة بيوتهم حفاظاً على سلامتهم.

وسجل بث مايك المباشر الذي استمر أكثر من ساعة من منطقة تامبا أكثر من 60 ألف مشاهدة على منصة كيك، وشاهده الملايين، بعدما انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، من بينها إكس.

أصبح البث المباشر على الانترنت يدر أموالاً كثيرة على صانعي المحتوى، الباحثين عن الربح السريع.

ولكن البث قد يتضمن مشاهد خطيرة، لأن صناعي المحتوى يسعون إلى التميز والإثارة، بسبب المنافسة القوية بينهم على الإنترنت.

وانتقد الكثيرون تصرف مايك على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه برأيهم جازف بحياته من أجل المشاهدات.

وبعد أن خرج سالماً من المأزق، قال لي إنه سيعيد التجربة "إذا كان السعر مناسباً".

وعندما سألته عن الانتقادات، اعترف أن ما فعله "مثير للجدل"، وأن البعض يرون أنه يجازف ليس بحياته فحسب، بل بحياة الذين قد يضطرون إلى إنقاذه، ولكنه أضاف: "من وجهة نظر صانع المحتوى، الناس يريدون أن يروا هذه المشاهد الخطيرة".

وقالت شرطة تامبا في بيان إن: "تجاهل أوامر الإخلاء يهدد حياة الناس، فعندما يتغافل الناس عن هذه الإنذارات، فإنهم لا يعبثون بسلامتهم فحسب، بل يعرقلون عمل فرق الإنقاذ أيضاً".

وأضافت: "فالذين يتعمدون وضع أنفسهم في خطر، يضيّعون على غيرهم موارد حيوية، ويؤخرون عمليات الإنقاذ، في أماكن أخرى".

ولقي المئات حتفهم في الإعصار الذي دمر العديد من المناطق في السواحل الأمريكية الجنوبية الشرقية.

وأجبر الملايين على إخلاء مساكنهم عندما وصل إعصار ميلتون إلى سواحل فلوريدا، وقتل 16 شخصا على الأقل في الإعصار، ولا يزال الملايين دون كهرباء، بينما أنقذت فرق الإنقاذ الآلاف بعدما غمرت المياه بيوتهم.

مايك هو أحد صانعي المحتوى الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي - ومن بينها كيك وتيك توك - كانوا يبثون مشاهد خطيرة لهم خلال الإعصار، ويجازفون بحياتهم، من أجل الحصول على الأموال من خلال البث المباشر.

يقول مايك إن البث المباشر على الإنترنت هو عمله الذي يعيش منه.

ومن المشاهد التي صورها وبثها على حسابه في السابق، إشعال المفرقعات في غرفة النوم، واستفزاز الموظفين في أحد المطاعم.

Mike Smalls Jr قفز مايك في الماء أثناء البث المباشر، على الرغم من أنه لا يعرف السباحة

وكانت خطته في إعصار ميلتون أن يصوّر "بعض الفيديوهات، وإذا ساءت أحوال الطقس أكثر، أعود إلى بيتي" كما يقول.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي عرض فيها نفسه للخطر.

فقبل أسابيع من اجتياح ميلتون، ذهب إلى إعصار هيلين، الذي ضرب فلوريدا أيضاً، وحمل معه خيمة، وبدأ بثاً مباشراً استمر لأكثر من خمس ساعات.

وصور نفسه بالهاتف وهو يمسك بخيمته ويقول إنه "سيواجه الإعصار، لماذا؟ من أجل الترفيه على الناس".

وعلى بعد أمتار كانت الأمواج تدمر الحواجز على الشاطئ.

ويقول: "وظيفتي هي الترفيه على الناس والتفكير في إبداعات ترفه عن المتابعين، وإذا رأى البعض أن يقلدوني فلهم أن يفعلوا ذلك، ولكن على مسؤوليتهم".

وتقدم المنصات مثل كيك محفزات مالية على عدد المتابعين الذي يستقطبهم صاحب البث المباشر، كما يحصل على هبات من الناس الذين تعجبهم مشاهده.

ولم يفصح سمولز عن المبلغ الذي حصل عليه مقابل ذلك البث المباشر تحديداً، ولكنه قال إن الأرقام تختلف من بث لآخر، وهي من 300 إلى 400 دولار للساعة، وأضاف أنه حصل مقابل العمل الأخير على ما يكفي من المال لتسديد عدد من الفواتير المتراكمة عليه.

وعلى الرغم من أنه جازف وهو لا يجيد السباحة، يقول مايك إنه على عكس ما يبدو، لا يفعل أي شيء من أجل المشاهدات، بل إنه يأخذ السلامة على محمل الجد، ويؤكد أنه قدّر المخاطر.

ويتكلم بتفاخر عن نجاته من الكارثة: "بقيت هنا، ولم أمت، وأنا مرتاح الآن".

وعندما سألنا منصة كيك عن مسؤوليتهم إزاء تصرف مايك، كان ردهم: "منصتنا قائمة على صانعي المحتوى، ولا تأثير لنا على المحتوى ولا على صانعيه، ولكن إذا انتهك المحتوى شروطنا، أو كان مخالفاً للقانون، يمكننا أن نفرض عليه الحظر أو تعليق عضويته".

ولم تعلّق المنصة حول ما إذا كان عمل مايك مخالفاً لإرشاداتهم، التي تنص على "الأولوية للسلامة، احرص على سلامتك الشخصية، وعلى سلامة المشاهدين، والجمهور وكل من يشارك في العمل".

وقالت منصة تيك توك لبي بي سي إن إرشاداتها المتعلقة بالمقابل المالي، تتضمن أنواع محتوى لا تحقق لصاحبها أيّ مكاسب من البث المباشر، ومن بينها "المحتوى الذي يخدع أو يتلاعب بالآخرين، أو يستغل القضايا المثيرة للجدل من أجل الحصول على التفاعل، أو يستغل معاناة المستضعفين".

ولا تزال صفحة مايك ومحتواه الخاص بالإعصار متاحاً على المنصة.

وعندما سألناه عن المخاطر التي يسببها لفرق الإنقاذ، رد سمولز بأنه على وعي بما أقدم عليه.

وقال: "لا تنقذوني، إذا صورت إعصاراً آخراً. لا تنقذوني، لا أريد أن أسبب لكم المخاطر".