إيلاف من الضفة: أودى قصف إسرائيلي، استهدف مبنى سكنياً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، بحياة 62 فلسطينياً، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا، بفعل وجود عشرات الإصابات، أغلبها خطيرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت الوكالة أن إسرائيل قصفت عمارة سكنية، تتكون من 5 طوابق، وتؤوي قرابة 150 نازحاً، تعود لعائلة أبو نصر في بيت لاهيا.

وأشارت الوكالة الفلسطينية للأنباء إلى أنه لا يزال العشرات من المواطنين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود نحو 20 إصابة خطيرة في مستشفى كمال عدوان.

مجزرة بيت لاهيا

كانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ووسائل إعلام تابعة لحركة (حماس)، قد ذكرت في وقت سابق، أن القصف الإسرائيلي أودى بـ 55 فلسطينياً، قبل أن ترتفع الحصيلة في وقت لاحق.

ونقلت "وفا"، عن مصادر طبية قولها إن بين القتلى نساء وأطفال.

وقال الدفاع المدني، الاثنين، إن نحو 100 ألف شخص تقطعت بهم السبل في جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون دون إمدادات طبية، أو غذائية.

وأعلن الدفاع المدني توقف عملياته بسبب الهجوم الإسرائيلي على شمال غزة، إذ قالت إسرائيل إنها قضت على قوات حماس في أوائل الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، مضيفة أن الهجوم كان يستهدف منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها.

مفاوضات "هدنة غزة"

وبينما تتأزم الأوضاع الإنسانية في غزة بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة، ذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن 3 مسؤولين إسرائيليين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، طرح اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يوماً، وإطلاق سراح نحو 8 محتجزين لدى حركة "حماس"، مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وأضاف الموقع أن بيرنز ناقش الفكرة خلال اجتماع عقده، الأحد، مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين.

وقف إطلاق النار في غزة

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الأحد، إن القاهرة اقترحت مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة، لتبادل 4 محتجزين إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين، فيما يتم خلال 10 أيام التفاوض على استكمال الإجراءات الأخرى في القطاع.

وذكر السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في القاهرة، إن "مصر خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت مبادرة لتحريك الموقف في قطاع غزة، من أجل وقف إطلاق النار لمدة يومين وتبادل 4 رهائن إسرائيليين مع عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: "وثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر".

وأشار السيسي إلى أن "الأشقاء في غزة يتعرضون لحصار صعب جداً، يصل لحد المجاعة، ومن المهم بالنسبة لنا أن تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن".

