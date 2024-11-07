أعاد ناشطون عراقيون تداول صورة لمذكرة اعتقال قديمة بحق الرئيس المنتخب الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت هنأ فيه الرئيس العراقي ورئيس وزراء حكومته ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

يعود تاريخ المذكرة إلى يناير/كانون الثاني من عام 2021، حينما أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أوامر قبض بحق ترامب على خلفية أوامر أصدرها لقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية عام 2020.

وقُتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، في قصف صاروخي أمريكي، استهدف موكبه في مطار بغداد، إلى جانب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في ضربة عسكرية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المجلس في بيان رسمي، صدر حينها أن "القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ"، مؤكداً أن "إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب".

وهنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تغريدة عبر منصة إكس وتمنى لإدارته التوفيق، وقال: "نتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

أتقدم بالتهنئة للرئيس @realDonaldTrump بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. نتمنى له ولإدارته التوفيق في قيادة الولايات المتحدة نحو مزيد من التقدم والازدهار. كما نتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات البناءة التي تخدم مصالح… — Abdullatif J Rashid عبد اللطيف جمال رشيد (@LJRashid) November 6, 2024

واستغرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة الرئيس العراقي لترامب والذي توجد مذكرة اعتقال بحقه، متسائلين عن مصيرها بعد إعادة انتخابه.

لا شك أن المنطقة مقبلة على تغيرات جمة.. ولكن ماذا عن العراق وقد أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحق الرئيس ترامب.. في المعطيات ليس هناك ما يدعو لزيارته للعراق.. لكن ما هي ردة فعله على المذكرة وكيف ستكون د؟!

الأيام كفيلة بالتوضيح !!#العراق #ترامب #مذكرة_اعتقال #الولايات_المتحدة #هاريس pic.twitter.com/cU9hDAiqGw — amer.alsamerrai (@ameralsamerrai) November 6, 2024

واعتبر البعض تهنئة رشيد لترامب بمثابة تجاهل لقرار القضاء العراقي، متطرقين إلى إمكانية تعامل الرئيس الأمريكي معها من عدمه.

وحقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزاً ساحقاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي توجه إلى صناديق اقتراعها الملايين من الأمريكيين الثلاثاء الماضي.

واجتاز ترامب الحد الأدنى الحاسم من الأصوات والمتمثل في 270 صوتاً من أصل 538 صوتاً في المجمع الانتخابي، كما حصد الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.

السوداني يهنئ القاتل المجرم ترامب في واقعة مخزية و تجاهلاً لقرار القضاء العراقي الذي أصدر مذكرة اعتقال بحق ترامب لإغتياله قادة النصر (رض).



انجازات الانبطاح للأميركي pic.twitter.com/0DmhfjbXQv — الفضلي العراقي (@fathly_aa) November 6, 2024

بدوره، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس والشعب الأمريكي بنجاح العملية الانتخابية، مؤكداً التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات لمذكرة الاعتقال بحق ترامب وفيديو يُعلن فيه حينها عن قرار الاعتقال الصادر من مجلس القضاء الأعلى في العراق.

وبوجود مذكرة الاعتقال، تساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة العلاقات العراقية الأمريكية وسط وجود هذه المذكرة.

رئيس الوزراء يهني ترامب ويبارك له ولنائبه بالفوز وهو قاتل ابو مهدي وسليماني وقد افتخر علنا بقتلهما والقضاء العراقي سبق وان اصدر مذكرة قبض او اعتقال بحق ترامب ولكم التعليق pic.twitter.com/ar3uVfwXqs — نعيم رزاق (@Naeem0razaq) November 6, 2024

Reuters الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

كما جرى تداول تغريدات تشير إلى إمكانية وجود مذكرات اعتقال بحق ترامب في دول أخرى مثل سوريا واليمن بالإضافة إلى العراق.

يابه طلع مو بس العراق مصدر على ترامب مذكرة اعتقال 😁 نظام الاسد هم نفسي الشي مسوي 😁 https://t.co/wQVmErJs6v — محمود العدوان (@mmwdldwn1937991) November 7, 2024

وصدرت تصريحات صادرة عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، تبحث "كيفية تعامل العراق مع دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع وجود مذكرة قبض صادرة بحقه من قبل مجلس القضاء الأعلى في البلاد بتهمة ارتكابه عملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، إن "ترامب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترامب الى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن"، مشيراً إلى أن "أمريكا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة".