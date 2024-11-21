إيلاف من لندن: حازت جمعية أسر التوحد على جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية CSR عن مشروعها التنموي "قافلة طيف عزيز"، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن، حيث تسلَّم الجائزة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب الأمير سعود عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: :"نحن سعداء بأن نكون أول جمعية سعودية متخصصة في خدمة ذوي التوحد تحقق هذا المنجز الوطني في مجال المسؤولية المجتمعية." وأضاف: "هذا التكريم يعكس التزامنا بتحقيق خطتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي التوحد من خلال مشاريع تنموية مبتكرة تسهم في تحقيق استقرار ونمو مستدام لقطاع التوحد في المملكة."

وأكد الأمير سعود أن النجاحات المتحققة لم تكن ممكنة لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مشيداً بجهود فريق العمل الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز. واختتم كلمته قائلاً: "نهدي هذا التكريم لوطننا العزيز، ونسأل الله التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة."

و قد استقبل سفير المملكة لدى بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، بمناسبة فوز الجمعية بجائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية في لندن.

وأعرب الأمير خالد عن اعتزازه بمشاركة الجمعية هذا الإنجاز، مشيداً بجهودها ودورها البارز في تحقيق هذا التميز، والذي يُعد إضافة قيّمة إلى سلسلة الإنجازات الوطنية التي تبرز ريادة المملكة في مختلف المجالات والقطاعات.

كما ثمّن سمو السفير جهود جمعية أسر التوحد، ورئيس مجلس إدارتها في دعم مستفيديها في شتى ربوع الوطن حتى باتت مثالا يحتذى في العمل والجد والإنجاز ضمن رؤية المملكة 2030.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود معلقًا على هذا الإنجاز الكبير: “ليس شيئًا جديدًا أن تُظهر المملكة الوجه الإنساني للعالم؛ هذا شيء موجود منذ الأزل”.

و جدير بالذكر أن الجمعية قد نالت في فبراير الماضي جائزة ستيفي الدولية على مستوى الشرق الأوسط، مما يبرز مكانتها الرائدة في تقديم الخدمات لذوي التوحد ودورها المؤثر في المسؤولية المجتمعية.

