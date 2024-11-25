إيلاف من الرباط : بدأ أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف الجوار والتوسع،الاثنين ، زيارة رسمية للمغرب تعكس إرادة الاتحاد الأوروبي القوية لتعميق الشراكة الاستراتيجية والتضامنية مع المغرب.

وسيلتقي المفوض الأوروبي بكل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج و نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية ومحمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار.

وسيقوم المفوض الأوروبي بمعية الوزير المنتدب المكلف الموازنة ، فوزي لقجع، خلال الزيارة ، بالتوقيع على مبلغ 190 مليون يورو جرى رصدها في إطار برنامج شامل لإعادة بناء المناطق المنكوبة جراء زلزال سبتمبر 2023 وتأهيلها العام.

هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون يورو يُعنى بدعم السكان المتضررين من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية وانعاش الاقتصاد المحلي.

وفي نهاية اليوم، سيزور فارهيلي في الرباط مركز المنزه لمعالجة المياه المستعملة ، التابع للوكالة الوطنية للماء والكهرباء والذي استفاد من الدعم الممنوح من قبل الاتحاد الأوروبي وفريق أوروبا للبرنامج الوطني للتطهير في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي.

وتواكب هذه الخطة منذ 2020 الجهود المبذولة من أجل الإصلاحات ذات الأولوية في المملكة المغربية من خلال برامج دعم تهم عدة قطاعات من بينها الشراكة الخضراء والفلاحة والحماية الاجتماعية والشغل والتربية والهجرة.