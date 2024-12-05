إيلاف من القدس: كشف تقرير منقول على "بودكاست" نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن أن سوريا تشهد تصعيدًا دراماتيكيًا في الأيام الأخيرة، حيث شنت هيئة تحرير الشام ، وهي جماعة سلفية جهادية بقيادة أبو محمد الجولاني، هجومًا غير متوقع وفعال للغاية ضد الجيش العربي السوري.

وأوضح جوناثان سباير، مدير الأبحاث في منتدى الشرق الأوسط والكاتب في صحيفة جيروزاليم بوست، خلال بوست بودكاست ، أن سوريا تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق سيطرة واضحة، وهو وضع قائم منذ فترة.

يسيطر نظام بشار الأسد على حوالي 60% من البلاد، بما في ذلك دمشق ومنطقة الساحل الغربي، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يقوده الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة، على حوالي 30% شرق نهر الفرات. أما نسبة الـ 10% المتبقية في الشمال الغربي فهي موطن لبقايا التمرد العربي السني والإسلامي.

وينقسم الجيب الشمالي الغربي أيضًا. ويخضع الجزء الشمالي للحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا وقواتها المسلحة، الجيش الوطني السوري، بينما يخضع الجزء الجنوبي، وخاصة محافظة إدلب ، لحكومة الإنقاذ السورية التابعة لهيئة تحرير الشام.

والأمر على هذا النحو يعني أن بشار الأسد مدعوماً في إيران وروسيا يسيطر على 60% من البلاد، فيما تقف أميركا مع الأكراد الذين يسيطرون على 30%، وهي المنطقة الواقعة شرق الفرات، كما تتعاطف إسرائيل معهم، أما الإسلام السني المدعوم من تركيا فإنه يسيطر على 10% من البلاد.

وأضاف سباير: "على الرغم من أن هيئة تحرير الشام مصنفة رسميًا كمنظمة إرهابية من قبل تركيا، إلا أنها تعمل بالتعاون مع أنقرة عمليًا".

ما سر ضعف الجيش السوري؟

يتزامن الهجوم الأخير الذي شنته هيئة تحرير الشام مع فترة ضعف كبير لنظام الأسد وحلفائه. وأرجع سباير ذلك إلى عدة عوامل، من بينها انشغال إيران بالضربات الإسرائيلية وخسائر حزب الله الكبيرة.

فقد تكبد حزب الله خسائر فادحة في الأشهر الأخيرة، حيث تراوحت التقديرات بين 3500 و4000 مقاتل. وأوضح سباير أن روسيا منخرطة بعمق في الحرب في أوكرانيا، حيث يموت الآلاف من قواتها أسبوعياً.

وسلط الهجوم الضوء أيضا على الحالة المزرية لقوات الأسد، وقال إن جيش الأسد هو إلى حد بعيد الحلقة الأضعف في المحور الذي تقوده إيران، فهو يعاني من نقص التمويل، ونقص التجهيز، ويعمل به مجندون بلا حافز، ويعيشون على البطاطس والطماطم المتعفنة.

وقال سباير: لقد أدركت هيئة تحرير الشام أن هذه هي الفرصة المثالية للضرب.

الجولاني "وفقاً لرؤية إسرائيلية"

وقد لفت الهجوم الانتباه إلى أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، الذي وصفه سباير بأنه "قادر على التكيف بشكل ملحوظ".

"يعد المسار الوظيفي للجولاني أحد أبرز نتائج الحرب الأهلية السورية، وقال سباير: "على الرغم من أنه ينتمي إلى الجناح الأكثر تطرفاً في السلفية الجهادية، إلا أنه تمكن من إنشاء منطقة تخضع لحكم محكم في شمال غرب سوريا".

ومع ذلك، حذر سباير من إساءة تفسير براغماتية الجولاني على أنها اعتدال. "سيكون من الخطأ الافتراض أن زعيماً جهادياً مقتدراً قد تخلى عن الجهاد". وقال إن الجولاني ليس سعيداً بأن يكون مجرد رئيس بلدية إدلب، حتى لو أثبت أنه رئيس بلدية فعال.

وأضاف سباير أن قدرة الجولاني على التعامل مع تعقيدات الحرب السورية أبقته على قيد الحياة، على عكس العديد من معاصريه في الحركة السلفية الجهادية.

التداعيات الإقليمية والعالمية

ونفى سباير نظريات المؤامرة التي تشير إلى التنسيق بين هيئة تحرير الشام وإسرائيل، وقال: "من المرجح أن هيئة تحرير الشام أدركت أن حزب الله وإيران ونظام الأسد كانوا مشتتين، مما خلق عاصفة مثالية لمهاجمتهم".

وعندما سئل عن وجهة النظر الإسرائيلية، سلط سباير الضوء على أهمية الحفاظ على توازن القوى، وتابع "لن يكون من الجيد لإسرائيل أو الغرب أن يحقق أي من الجانبين – الأسد أو هيئة تحرير الشام – النصر الكامل. وأوضح سباي أن عودة نظام الأسد المدعوم من إيران وحزب الله، أو قيام دولة سلفية جهادية على حدود إسرائيل، ستكون كارثية".

وأضاف أنه من غير المرجح أن تتدخل إسرائيل بشكل مباشر. إن أيدي إسرائيل مشغولة بالتحديات الأمنية التي تواجهها. وأشار سباير إلى أن السماح لكلا الجانبين بإضعاف بعضهما البعض ليس بالضرورة نتيجة سيئة.

ومع تقدم هيئة تحرير الشام، تزايدت المخاوف بشأن مصير الأقليات في طريقها. "إن سجل هيئة تحرير الشام مع السكان غير المسلمين وغير العرب، مثل الأكراد والمسيحيين، ليس جيداً. وقال سباير: "هذا شيء يحتاج الغرب إلى معالجته".

وبينما يتركز الاهتمام الدولي إلى حد كبير على مناطق أخرى في الشرق الأوسط، حذر سباير من تجاهل الأزمة الإنسانية المحتملة في سوريا. وقال: "إن أعداداً كبيرة من السكان الأكراد والمسيحيين معرضون للخطر، ويجب أن تكون سلامتهم أولوية بالنسبة للقوى الغربية".

وخلص سباير إلى أن "الصراع السوري هو نموذج مصغر للتوترات الإقليمية الأوسع، حيث تتنافس القوى المتنافسة على النفوذ في مشهد معقد ومتغير باستمرار".